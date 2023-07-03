В Краснодаре пенсионерка задержана за покушение на убийство оперативника угрозыска

В Краснодаре сотрудники центра «Э» задержали 81-летнюю местную жительницу, которая решила организовать убийство оперативного сотрудника уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, она поддерживала связь с ранее судимыми лицами и пользовалась у них авторитетом. Одного из таких знакомых за 1 млн руб. она попросила найти исполнителя для совершения убийства полицейского.

Полицейским стало известно о планах пенсионерки. Они разработали инсценировку нападения на оперативника: были сделаны фотографии мужчины в гриме, изображающем смертельные ранения.

Эти фотографии «киллер» передал заказчице. Затем жена полицейского сделала заявление в МВД о том, что ее муж якобы пропал без вести, мужчину объявили в розыск и распечатали соответствующее объявление.

Пенсионерка, желая убедиться в том, что оперативник действительно убит, пришла в отдел полиции, где он служил, и там ей сообщили, что интересующий ее сотрудник якобы несколько дней не выходит на связь. После этого женщина передала предполагаемому исполнителю убийства часть обещанных средств в сумме 25 тыс. руб.

При обыске в квартире пенсионерки были обнаружены обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также денежные средства в сумме более 1,8 млн руб. В отношении пожилой женщины также расследуется уголовное дело о незаконном обороте оружия и об угрозе убийством: пенсионерка пугала обрезом сотрудников скорой помощи (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар