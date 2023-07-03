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Коммерсантъ FM
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Мишустин постановил издавать нормативные словари русского языка не реже одного раза в пять лет

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое устанавливает, что нормативные словари переиздаются не реже одного раза в пять лет. При этом распространяться они будут в электронном виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Нормативный словарь, согласно документу,— основной источник информации о нормах современного русского литературного языка. Он будет представлен в виде комплексного издания, в котором среди прочего приведут перечень иностранных слов, не имеющих аналогов в русском языке. Также в словарях укажут слова, использование которых запрещено в сферах, где обязательно использование государственного языка.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов в случаях, когда русский язык обязателен. Исключения составляют только те слова, у которых нет аналогов в русском языке. Утверждать нормативные словари, в которых укажут эти слова, должно правительство на основании предложений комиссии по русскому языку.

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