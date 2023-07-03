Вон из Литвы

«Еврохим» после более чем года сбоев в цепочке поставок и нехватки сырья решил законсервировать свой завод Lifosa в Литве. Из-за ограничений со стороны властей Литвы прибыль предприятия в прошлом году упала в четыре раза. Но, по мнению участников рынка, такое решение может оказаться не окончательным и представлять собой попытку давления на Вильнюс, поскольку остановка завода будет в большей степени проблемой литовских властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Завод Lifosa

Фото: Lifosa Завод Lifosa

Фото: Lifosa

«Еврохим» с октября 2023 года временно законсервирует один из крупнейших в Европе заводов по производству фосфорных минудобрений Lifosa в Литве. Основной причиной, как пояснил председатель совета директоров холдинга Самир Брихо, стала невозможность для предприятия «устойчиво работать в среде с таким количеством ограничений». По его словам, из-за введенных правительством Литвы санкций предприятие не смогло вести нормальную и прибыльную деятельность. До этого объем производства Lifosa составлял около 3,2 млн тонн, из которых около 1 млн тонн (1,5% мирового производства) приходилось на диаммонийфосфат. По итогам 2022 года чистая прибыль завода упала в четыре раза, до €30,3 млн.

Как отметил Самир Брихо, часть персонала будет сохранена, а группа будет искать возможности для продолжения деятельности Lifosa, включая поиск потенциальных инвесторов, которые были бы приемлемы для правительства Литвы. С 23 мая завод остановлен на ежегодное плановое техническое обслуживание без конкретной даты возобновления работы.

Ключевой проблемой для Lifosa стала невозможность поставок сырья с российских мощностей «Еврохима» и сбыт готовой продукции.

В марте 2022 года под санкции попал на тот момент основной бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко, который вскоре вышел из состава владельцев, передав долю своей жене Александре. В результате этого сам «Еврохим» не попал под санкции. Несмотря на это, с мая 2022 года власти Литвы ввели на Lifosa временное управление. То есть для любых решений общего собрания акционеров требовалось предварительное одобрение администратора (см. “Ъ” от 24 мая 2022 года). Весь год Lifosa работал с перебоями, постоянно останавливая производство. Так, завод простаивал с марта по август, а затем с сентября по декабрь 2022 года из-за нехватки аммиака и резкого подорожания газа. В этом году перебои происходили в феврале.

В Lifosa рассчитывали, что согласуют с властями возобновление поставок российского сырья, но в середине июня заместитель председателя комитета Сейма Литвы по экономике Гинтарас Палуцкас еще раз заявил, что «не может быть и речи» о том, чтобы завод остался в коммерческой системе «Еврохима», когда расчеты и реализация продукции осуществлялись централизованно. Он уточнил, что с момента введения санкций у литовского предприятия не было контакта с конечным получателем продукции, а также отсутствовали прямые расчеты.

По словам источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, сложность с замещением российского сырья на Lifosa состоит в том, что каждый химический завод настроен под определенный состав сырья. В качестве возможных альтернативных поставщиков они называют ЮАР. Но, говорит один из собеседников “Ъ”, от цены внешнего сырья, которое на ключевых рынках остается дорогим, напрямую зависит маржинальность производства. Но в текущей ситуации, считает он, поиск стороннего поставщика является единственным вариантом для возобновления работы завода. При этом, полагают источники “Ъ”, заявление «Еврохима» о консервации завода может быть рычагом давления на правительство Литвы, особенно с учетом, что компания поставляет тепло, выделяемое во время производства серной кислоты, для отопления города Кедайняй.

Независимый эксперт Леонид Хазанов согласен, что остановка завода в большей степени является проблемой Вильнюса с учетом, что при консервации может быть уволено до 80% из 900 сотрудников предприятия.

Он отмечает, что наиболее существенной проблемой для властей станет поиск апатитового сырья. По его мнению, выпадение с рынка довольно крупных объемов, которые производил ранее Lifosa, может стать серьезной проблемой и для европейских аграриев.

Ольга Мордюшенко