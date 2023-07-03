Bloomberg: топ-500 миллиардеров мира с начала года разбогатели на $852 млрд

Совокупное состояние 500 богатейших жителей Земли за первое полугодие увеличилось на $852 млрд. Это данные из рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Это отражает в первую очередь возобновление роста акций после снижений в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Илон Маск Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo Фото: Laure Andrillon / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Илон Маск Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo Фото: Laure Andrillon / Reuters

За первое полугодие индекс S&P 500 вырос на 16%, NASDAQ 100 — на 39%. Сильнее всего увеличилось состояние Илона Маска, который в мае повторно стал богатейшим человеком в мире. Его состояние выросло на $96,6 млрд, до $234 млрд. На втором месте по росту состояния находится Марк Цукерберг: его состояние увеличилось за полгода на $58,9 млрд, до $104 млрд.

Состояние российских миллиардеров с начала 2023 года выросло на $16,6 млрд. Самый значительный рост — у совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова: его состояние увеличилось на $4,8 млрд, до $20,2 млрд.

Яна Рождественская