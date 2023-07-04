Антикоррупционера признали взяточником

Суд в Москве приговорил к восьми годам заключения бывшего начальника антикоррупционной службы Северо-Западного таможенного управления Максима Розсыпало. Следователям удалось доказать, что фигурант организовал беспрепятственную «растаможку» автомобилей через границу ЕАЭС. Попался борец с коррупцией в 2021 году, когда взял у предпринимателя деньги за обещание не проводить соответствующих проверок, касающихся ввоза иномарок. Всего чиновник успел получить более 1 млн рублей за оформление 20 машин. Дело Максима Розсыпало, которого также связывают арестованным экс-главой управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрием Мурышовым, стало одним из череды громких задержаний в системе российской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник антикоррупционной службы Северо-Западного таможенного управления Максим Розсыпало

Фото: Северо-Западное таможенное управление Бывший начальник антикоррупционной службы Северо-Западного таможенного управления Максим Розсыпало

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Зюзинский районный суд Москвы признал виновным бывшего исполняющего обязанности начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС России (СЗТУ) Максима Розсыпало. Против него было выдвинуто обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Формулировка в деле гласит, что подсудимый, будучи должностным лицом, через посредника брал деньги «за незаконное бездействие в пользу взяткодателя». Проще говоря, чиновник в сговоре с другими коллегами за вознаграждение закрывал глаза на очень важные нюансы при таможенном оформлении, которые могут затруднить попадание товаров и грузов в страну.

По данным следствия, в 2021 году господин Розсыпало через посредника — начальника отдела по противодействию коррупции Кингисеппской таможни Алексея Пузаня — выдвинул одному из бизнесменов условие передать $700 (51 тыс. рублей по курсу на тот момент) за каждый автомобиль, который должен беспрепятственно пройти таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в интересах коммерческой фирмы. Так, с июня по август он получил от предпринимателя свыше 1 млн рублей за бездействие при оформлении 20 иномарок. Однако получение очередного конверта, который стал для таможенника-антикоррупционера финальным, происходило уже под контролем оперативников.

Господин Розсыпало был задержан со следами краски на руках от меченых купюр. Момент передачи был зафиксирован на скрытую камеру. Подозреваемый был взят под руки сотрудниками ФСБ России и спецотдела полиции по борьбе с экономическими преступлениями в Москве. После этого петербургского таможенника по ходатайству следователя отправили дожидаться суда в СИЗО. Сам фигурант рассчитывал провести это время в более комфортных условиях — под домашним арестом. В своем прошении о замене меры пресечения адвокат Виталий Черный указывал, что его доверитель не имеет уголовного прошлого, семьянин, а также является ветераном Службы внешней контрразведки, за что был отмечен благодарностями и медалью. Однако Дорогомиловский районный суд столицы оснований для послаблений не увидел. Не нашли их и после подачи апелляционной жалобы на решение первой инстанции в Мосгорсуде. На последнем заседании Максиму Розсыпало дали восемь лет, которые он будет отбывать в колонии строгого режима.

В декабре прошлого года Басманный суд заключил под стражу руководителя управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова по обвинению в четырех эпизодах получения взятки в особо крупном размере. Данное задержание тесно связывают с делом Максима Розсыпало, который мог дать показания об участии в преступной схеме господина Мурышова.

Добавим, что в феврале минувшего в Петербурге за посредничество при передаче взятки своему коллеге был арестован старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного отдела службы по противодействию коррупции СЗТУ Федор Герасимов, которого в прессе нарекли серым кардиналом таможни. В этом же месяце экономическая полиция по таким же основаниям пришла к замначальника отдела связи СЗТУ Александру Вишневскому. В январе 2021 года Северо-Западное управление было отмечено еще одним аналогичным уголовным делом: задержали ведущего инспектора Лесного поста, а также трех бывших сотрудников. Также в июле прошлого года экс-таможенника Олега Гусева приговорили к восьми годам за получение 20-миллионной взятки. Судом было установлено, что он вступил в сговор с заместителем начальника СЗТУ, по совместительству начальником службы Максимом Мамчуром, который в настоящее объявлен в международный розыск. Совсем недавно суровые сроки получили несколько брокеров за попытку дать взятку таможенникам, чтобы те пропустили контрафактный рис.

Кроме того, за последние годы череда скандальных задержаний в системе ФТС прошла по всей стране. Так, интерес правоохранительных органов в разное время вызвали замначальника крымской таможни Виктор Павленко (уголовное дело за фиктивный капремонт), начальник антикоррупционного отдела ФТС в Челябинске Владимир Гефель (вымогательство), а также проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, которому и вовсе предъявили сбыт наркотиков через даркнет. Однако это далеко не полный список скандальных инцидентов с участием сотрудников данного ведомства.

Андрей Кучеров