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Коммерсантъ FM
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обновлено 19:49

В Москве арестован глава антикоррупционного управления ФТС Дмитрий Мурышов

Начальник управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы генерал Дмитрий Мурышов задержан и арестован в Международный день борьбы с коррупцией в Москве. Ему предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве.

Арест генерала санкционировал Басманный суд Москвы. Суд отклонил предложенный защитой домашний арест. Адвокат генерала от комментариев воздержалась, но поздравила корреспондента «Ъ» с Новым годом, который ее подопечный, арестованный до февраля, встретит в тюрьме.

Господину Мурышову вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), а также ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 (покушение на получение особо крупной взятки). Ему грозит до 15 лет колонии.

«Интерфакс» со ссылкой на источник пишет, что против генерала дали показания несколько человек, обвинив его в коррупции на миллионы рублей. Точную сумму предстоит установить в ходе расследования.

Задержали генерала сотрудники управления «М» ФСБ. Допрос провели в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

В 2021 году Дмитрий Мурышов дал интервью «Ведомостям», в котором заявил, что 90% выявлений коррупционных правонарушений лежит на подконтрольном ему управлении. По его словам, взятки, которые были выявлены этим органом, могли достигать 500–900 тыс. руб. «Есть и такие нишевые направления, где по-прежнему работают методами из "лихих 90-х", где есть участники, которые надеются заработать путем подкупа таможенника»,— сказал господин Мурышов.

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