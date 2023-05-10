Брокеры получили сроки за контрафактный рис

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал виновными четверых брокеров — Антона Кулиша, Алексея Куликова, Александра и Михаила Пшеничных — в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) за содействие в таможенном оформлении 15 контейнеров контрафактного индийского риса. Уголовное дело было заведено в 2021 году. Как сообщили в пятницу, 5 мая, в объединенной пресс-службе судов города, подсудимые должны были договориться с Балтийской и Московской областной таможнями, чтобы те пропустили товар в страну за 6,5 млн рублей. При получении части суммы фигурантов накрыли с поличным оперативники прямо в помещении банка. Антон Кулиш, как главарь сообщества, получил 8,5 лет лишения свободы, остальным досталось на год меньше. Все четверо были взяты под стражу в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Как пояснили «Ъ-СПб» в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, Антон Кулиш, Алексей Куликов, Александр и Михаил Пшеничных занимались оказанием посреднических услуг в сфере таможенного оформления товаров. В середине апреля 2021 года через свои каналы им стало известно, что на границе с Россией из-за нарушений прав интеллектуальной собственности на товарные знаки были задержаны 15 контейнеров с индийским рисом.

Товар предназначался для компаний «НордВестТрейдинг» (НВТ), «Нирида» и ТД «Любимый кофе» (формы ведения бизнеса у всех предприятий — ООО). В материалах дела говорится, что фигуранты вышли на связь с руководством данных фирм и предложили свои услуги по оформлению партии таким образом, чтобы она смогла беспрепятственно попасть в РФ в режиме «Импорт 40» (процедура перемещения товара, который свободно распространяется в странах Таможенного союза для внутреннего потребления.— «Ъ-СПб»). Вся партия риса находилась на территории ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (КТСП).

Предпринимателям они объяснили, что цена вопроса составляет 6,5 млн рублей. Чтобы сотрудники Московской областной таможни закрыли глаза на сомнительное происхождение товара, им планировалось передать 1,3 млн рублей, а коллегам из Балтийской — 3 млн рублей. Оставшуюся часть брокеры собирались разделить между собой.

По данным суда и следствия, главным переговорщиком выступал господин Кулиш. Именно на нем лежала «обработка» представителей бизнеса. Так, злоумышленники начали склонять гендиректора НВТ, чтобы та передала им деньги для Балтийской таможни, однако владелица фирмы поставила об этом в известность правоохранительные органы. Встречу назначили в помещении банка «Санкт-Петербург», где во время передачи 3 млн рублей фигурантов накрыла полиция в рамках оперативного эксперимента.

Александр и Михаил Пшеничных вину признали полностью, а Алексей Куликов и Антон Кулиш — частично. В итоге последний получил 8,5 лет лишения свободы, а его подельникам досталось по 7,5 лет. Отбывать свое наказание они будут в колонии строгого режима. Таможенники, с которыми брокеры планировали договориться и передать им взятку, на данный момент не установлены.

Андрей Кучеров