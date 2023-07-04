МРОТ на вырост

Минтруд предлагает поднять отношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) к медианной зарплате в России — с 2025 года оно должно составлять не ниже 48% вместо ранее установленных (но «поставленных на паузу») 42%. Фактически новая величина фиксирует соотношение МРОТ, повышаемого с 2024 года до 19,2 тыс. руб., с уровнем медианной зарплаты, уже достигнутым по итогам 2022 года. Это означает, что с учетом дальнейшего роста медианной зарплаты МРОТ вскоре придется увеличивать и дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минтруд сделал шаг к повышению МРОТ не только в абсолютных, но и в относительных цифрах (на фото — глава министерства Антон Котяков)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Минтруд сделал шаг к повышению МРОТ не только в абсолютных, но и в относительных цифрах (на фото — глава министерства Антон Котяков)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Минтруд разработал проект поправок к закону «О минимальном размере оплаты труда», которым предлагается с 2024 года увеличить МРОТ на 18,5%. Соответствующий законопроект опубликован на портале regulation.gov.ru. Этим же документом ведомство намерено зафиксировать новое соотношение МРОТ и показателя медианой зарплаты (величины, больше и меньше которой получают по половине работающих в стране), увеличив его с 2025 года с 42% до уровня не ниже 48%.

Поясним, что в 2020 году Минтруд предложил перейти от относительно произвольного к запланированному повышению МРОТ. Для этого ведомство разработало новые способы определения МРОТ и минимума — если раньше это были абсолютные величины, то потом их начали рассчитывать как доли от медианного дохода (44,2%) и медианной заработной платы (42%) населения. Хотя переход на новую методику не привел к быстрому росту показателей, ее внедрение соответствовало практике европейских стран (там, впрочем, эти доли изначально были на уровне 50–60%) и позволяло упорядочить график повышения этих показателей.

По замыслу Минтруда установленные доли должны были пересматриваться не реже чем раз в пять лет. Однако уже в 2021 году из-за пандемии и скачка цен правительство приостановило действие новой методики и вернулось к повышению МРОТ в ручном режиме. Впрочем, за этот период минимальная зарплата выросла существенно — с 12,8 тыс. до 16,2 тыс. руб., то есть почти на 30%. Это соответствовало темпам прироста медианой зарплаты, которая увеличилась с 32,2 тыс. руб. в 2020 году до 40,3 тыс. руб. в 2022 году. В результате МРОТ нарастил разрыв с прожиточным минимумом, выросшим за это время с 11, 6 тыс. до 14,3 тыс. руб.

Ранее Владимир Путин пообещал, что с 2024 года МРОТ будет увеличен еще на 18,5%, до 19,2 тыс. руб. Как пояснил вчера Минтруд, оформивший это обещание в законопроект, на повышение федеральный и региональные бюджеты потратят 75,9 млрд руб., расходы работодателей составят еще 47,4 млрд руб. По данным ведомства, это позволит увеличить зарплату 4,8 млн россиян. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в РФ заключено по крайней мере 6 млн трудовых договоров с оплатой в виде МРОТ и ниже.

Отметим, что предложенный с 2024 года размер МРОТ в 19,2 тыс. руб. уже составляет 48% от медианной зарплаты 2022 года. С учетом того, что она, скорее всего, продолжит расти (что весьма вероятно в условиях сложившегося дефицита кадров), то в 2024 году можно ожидать нового повышения МРОТ. Это, в свою очередь, должно способствовать дальнейшему снижению уровня бедности (по итогам 2022 года Росстат зафиксировал его минимальное значение с 1992 года), а также доходного неравенства, которое по итогам прошлого года также сократилось до минимума за последние 20 лет (см. “Ъ” от 1 марта).

Анастасия Мануйлова