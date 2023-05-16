Вселенная МРОТ

Дэйвид Ньюмарк, один из наиболее авторитетных экономистов, изучающих эффекты минимальной оплаты труда, исследовал полученные за последние 15 лет новые данные о том, как институт МРОТ влияет на что-либо, кроме экономических отношений. При подробном рассмотрении повышение МРОТ сопровождается целой вселенной непредусмотренных эффектов. Оно, видимо, увеличивает число курящих, спасает от депрессий, ухудшает оценки школьников, предотвращает самоубийства, ухудшает санитарную обстановку в ресторанах, а также ведет к ожирению и к росту популярности диет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дэйвид Ньюмарк, работающий в калифорнийском университете UCI, в 2008 году совместно с Уильямом Уошером из MIT выпустил ставшую классической книгу, посвященную эффектам МРОТ в экономике,— «Минимальный уровень оплаты труда». В ней были подведены итоги нескольких десятилетий изучения эффектов введения и изменения МРОТ по отношению к безработице, уровням зарплат в отраслях, доходов и сбережений. Споры о МРОТ после выхода книги не остановились, и сейчас Ньюмарк решил повторить работу 2008 года, но в неожиданном аспекте. С этого времени выпущены, видимо, десятки тысяч исследований, так или иначе касающихся этой темы, и экономист проанализировал те, что не касаются чисто экономических эффектов — по ним продолжаются дебаты,— а посвящены косвенному влиянию изменений МРОТ на другие аспекты жизни трудящихся. Ньюмарк акцентировался в основном на влиянии МРОТ на здоровье и семейные отношения. Результаты опубликованы в серии препринтов NBER.

Отчасти полученные Ньюмарком данные интересны не обнаружением общих закономерностей МРОТ в «нематериальной» сфере — видимо, по крайней мере сейчас, экономисты не могут на это претендовать,— а демонстрацией того, в какой мере «экономоцентризм» в вопросах, связанных с человеческой деятельностью в широком смысле этого термина, не является единственной возможной оптикой при принятии политизированных решений в экономике. Десятки серьезных исследований 2009–2022 годов только в США продемонстрировали, что, если и есть область, на которую МРОТ не влияет, то ею просто еще не занимались.

С той или иной степенью уверенности можно считать, полагает Ньюмарк, что повышение МРОТ слабонегативно влияет на показатели здоровья. Так, здоровье детей в семьях увеличение МРОТ, видимо, улучшает, но способствует как росту ожирения, так и приверженности диетам — что звучит логично. Повышение МРОТ, видимо, заметно снижает уровень суицидов. Школьные оценки детей повышение МРОТ, видимо, ухудшает, хотя семью саму по себе укрепляет: и отцы, и матери в ситуации повышения МРОТ уделяют больше внимания детям. При этом вопрос о том, изменяет ли МРОТ грубость по отношению к детям, ясного ответа не имеет — отмечены влияния в обе стороны. Высокий МРОТ с большой вероятностью увеличивает распространенность курения, ясности с алкоголем в этом вопросе нет. Увеличивает ли МРОТ уровень преступности — сказать точно невозможно, но, предположительно, влияние есть в ту и другую сторону. Возможно, высокий МРОТ снижает число депрессий и психических заболеваний, во всяком случае, ничто не говорит о том, что он это число увеличивает. При этом объем требований к системе здравоохранения рост МРОТ в популяции, видимо, не изменяет.

Наконец, повышение МРОТ (механизм неизвестен) в среднем сокращает желание людей заниматься физкультурой и посещать фитнес-клубы и ухудшает аккуратность людей, работающих в ресторанах,— в последнем случае они при повышении МРОТ меньше заботятся о соблюдении гигиенических норм. Нет сомнений в том, что дальнейшие исследования принесут новые интересные результаты: они лишь подтвердят, что экономический образ мышления — это лишь аналитическая практика, а в человеческом бытии полностью отделить «экономическое», как бы его ни определяли, от «всего остального» в человеческой деятельности, недоступно даже экономисту.

Дмитрий Бутрин