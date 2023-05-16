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Коммерсантъ FM
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Вселенная МРОТ

Экономисты изучают, на что, кроме доходов, может повлиять его увеличение

Дэйвид Ньюмарк, один из наиболее авторитетных экономистов, изучающих эффекты минимальной оплаты труда, исследовал полученные за последние 15 лет новые данные о том, как институт МРОТ влияет на что-либо, кроме экономических отношений. При подробном рассмотрении повышение МРОТ сопровождается целой вселенной непредусмотренных эффектов. Оно, видимо, увеличивает число курящих, спасает от депрессий, ухудшает оценки школьников, предотвращает самоубийства, ухудшает санитарную обстановку в ресторанах, а также ведет к ожирению и к росту популярности диет.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дэйвид Ньюмарк, работающий в калифорнийском университете UCI, в 2008 году совместно с Уильямом Уошером из MIT выпустил ставшую классической книгу, посвященную эффектам МРОТ в экономике,— «Минимальный уровень оплаты труда». В ней были подведены итоги нескольких десятилетий изучения эффектов введения и изменения МРОТ по отношению к безработице, уровням зарплат в отраслях, доходов и сбережений. Споры о МРОТ после выхода книги не остановились, и сейчас Ньюмарк решил повторить работу 2008 года, но в неожиданном аспекте. С этого времени выпущены, видимо, десятки тысяч исследований, так или иначе касающихся этой темы, и экономист проанализировал те, что не касаются чисто экономических эффектов — по ним продолжаются дебаты,— а посвящены косвенному влиянию изменений МРОТ на другие аспекты жизни трудящихся. Ньюмарк акцентировался в основном на влиянии МРОТ на здоровье и семейные отношения. Результаты опубликованы в серии препринтов NBER.

Отчасти полученные Ньюмарком данные интересны не обнаружением общих закономерностей МРОТ в «нематериальной» сфере — видимо, по крайней мере сейчас, экономисты не могут на это претендовать,— а демонстрацией того, в какой мере «экономоцентризм» в вопросах, связанных с человеческой деятельностью в широком смысле этого термина, не является единственной возможной оптикой при принятии политизированных решений в экономике. Десятки серьезных исследований 2009–2022 годов только в США продемонстрировали, что, если и есть область, на которую МРОТ не влияет, то ею просто еще не занимались.

С той или иной степенью уверенности можно считать, полагает Ньюмарк, что повышение МРОТ слабонегативно влияет на показатели здоровья. Так, здоровье детей в семьях увеличение МРОТ, видимо, улучшает, но способствует как росту ожирения, так и приверженности диетам — что звучит логично. Повышение МРОТ, видимо, заметно снижает уровень суицидов. Школьные оценки детей повышение МРОТ, видимо, ухудшает, хотя семью саму по себе укрепляет: и отцы, и матери в ситуации повышения МРОТ уделяют больше внимания детям. При этом вопрос о том, изменяет ли МРОТ грубость по отношению к детям, ясного ответа не имеет — отмечены влияния в обе стороны. Высокий МРОТ с большой вероятностью увеличивает распространенность курения, ясности с алкоголем в этом вопросе нет. Увеличивает ли МРОТ уровень преступности — сказать точно невозможно, но, предположительно, влияние есть в ту и другую сторону. Возможно, высокий МРОТ снижает число депрессий и психических заболеваний, во всяком случае, ничто не говорит о том, что он это число увеличивает. При этом объем требований к системе здравоохранения рост МРОТ в популяции, видимо, не изменяет.

Наконец, повышение МРОТ (механизм неизвестен) в среднем сокращает желание людей заниматься физкультурой и посещать фитнес-клубы и ухудшает аккуратность людей, работающих в ресторанах,— в последнем случае они при повышении МРОТ меньше заботятся о соблюдении гигиенических норм. Нет сомнений в том, что дальнейшие исследования принесут новые интересные результаты: они лишь подтвердят, что экономический образ мышления — это лишь аналитическая практика, а в человеческом бытии полностью отделить «экономическое», как бы его ни определяли, от «всего остального» в человеческой деятельности, недоступно даже экономисту.

Дмитрий Бутрин

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