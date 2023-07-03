СУ-10 выпало из реальности

ООО «Фирма СУ-10» не удалось снизить сумму взыскания, которую компания должна выплатить в бюджет в результате уклонения от уплаты налогов в 2017-2019 годах. Республиканские налоговики начислили компании около 961,5 млн руб. налогов и штрафов. Арбитражный суд Башкирии установил, что «Фирма СУ-10» заключила мнимые договоры с 33 контрагентами, предоставила недостоверные сведения для уменьшения налогов и увеличения налоговых вычетов. В компании намерены подать апелляционную жалобу, однако опрошенные юристы сходятся во мнении, что перспектив у истца нет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компании Валерия Мансурова не удалось в суде привести контраргументы против доводов УФНС

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Компании Валерия Мансурова не удалось в суде привести контраргументы против доводов УФНС

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии отказал «Фирме СУ-10» в признании недействительным решения республиканского УФНС, которым компании было доначислено 961,5 млн руб. налогов, пени и штрафов.

Ответчиком привлечена межрайонная ИФНС России №33, которая в 2021 году провела выездную внеплановую проверку компании. Инспекция установила, что в 2017-2019 годах фирма заключила контракты с 33 субподрядчиками, которые фактически не вели реальную финансово-хозяйственную деятельность, а служили «площадкой» для формирования фиктивных вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль организаций. В результате «Фирме СУ-10» были доначислены 262,4 млн руб. налога на добавленную стоимость, 280,47 млн руб. налога на прибыль организаций, 260,3 млн руб. пени, а также 158,2 млн руб. штрафов.

Компания безуспешно обжаловала решение межрайонной инспекции в управлении ФНС. В декабре 2022 года решение налоговой вступило в силу.

Представитель компании в суде настаивал, что сделки были реальными, а у налоговой нет доказательств невыполнения строительных работ контрагентами и их подконтрольности «Фирме СУ-10». Впрочем, он просил учесть тяжелое финансовое положение предприятия, совершение налогового правонарушения впервые, участие компании в благотворительности, признание вины и устранение ошибки.

Во время рассмотрения иска «Фирма СУ-10» пыталась приостановить действие решения ФНС, указывая, что в результате не будут выполнены работы по строительству социально важных объектов и обязательства перед контрагентами, что приведет к росту штрафных неустоек, сотрудники останутся без зарплаты. Суд, отказывая в наложении обеспечительных мер, пришел к выводу, что компания не представила достаточных доказательств невозможности ведения хозяйственной деятельности.

ООО «Фирма СУ-10» зарегистрировано в 2005 году в Уфе, совладельцами являются Лилия Мансурова (57%), Тагир Мансуров (36,5%), Рустэм Губайдуллин (6,5%). Бенефициаром компании называют Валерия Мансурова. В 2022 году при выручке 602,5 млн руб. чистая прибыль ООО составила 303 тыс. руб. (в 2019 году — 48,5 млн руб.).

Суд установил, что «Фирма СУ-10» выступала подрядчиком по ряду госконтрактов с минздравом Башкирии, управлением капстроительства администрации Уфы, управлением капстроительства республики и другими заказчиками. Некоторые компании, с которыми истец якобы заключил договоры субподряда и поставки стройматериалов, были зарегистрированы незадолго до подписания контрактов (от одного дня до месяца), у них нет материально-технической базы. Кроме того, документооборот между ними был формальным, работы сдавались заказчикам ранее, чем были приняты у субподрядчиков, у многих компаний совпадали руководители, юридические адреса, указано в решении суда. Согласно свидетельским показаниям сотрудников компаний-субподрядчиков, работы на объектах выполнялись непосредственно «Фирмой СУ-10», которая сознательно исказила сведения для уменьшения налогов, отметил суд.

Доводы «Фирмы СУ-10» о признании вины, совершении правонарушения впервые суд не счел смягчающими обстоятельствами, а доказательств ведения благотворительной деятельности и тяжелого финансового положения истец суду не представил, отмечено в решении.

Представитель «Фирмы СУ-10» заявил „Ъ“, что их «удивила поспешность принятия решения судом первой инстанции». «Исковое заявление и приложенные к нему документы, в том числе заключения авторитетных экспертов, другие материалы дела составляют несколько тысяч страниц, суд фактически вынес решение в пару заседаний, не дав нам возможность донести свою позицию, не назначив экспертиз и не исследовав, на наш взгляд, должным образом материалы дела»,— отметил он. Истец намерен подавать апелляционную жалобу. «На устойчивость компании данное решение повлиять не должно»,— добавили в компании.

В прошлом году, как сообщал „Ъ“, Валерий Мансуров был признан виновным в даче 30 млн руб. взятки заместителю начальника Межрегиональной службы по централизованной обработке данных №4 в Москве для уменьшения доначисленной суммы налогов. По приговору суда предприниматель должен был выплатить штраф в размере 3,8 млн руб.

Управляющий партнер юридической компании «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин отмечает, что истец не смог опровергнуть в суде результаты налоговой проверки. «Поэтому на фоне значительного размера допущенных нарушений, а также умышленного характера их совершения смягчение ответственности представляется маловероятным»,-— полагает эксперт.

С ним согласен специальный советник по налоговым вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Андрей Локис: «Отсутствие в бюджете сформированного экономического источника спорных вычетов ООО «Фирма СУ-10» с учетом изложенной налоговиками в рассматриваемом споре совокупности доказательств исключает какую бы то ни было судебную перспективу».

Влада Шипилова