При обстреле животноводческого комплекса в Курской области ранен человек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного Глушковского района. Три снаряда попали по животноводческому комплексу ООО «Победа» в Елизаветовке, ранение получил механизатор — работник комплекса.

Глава региона уточнил, что механизатор получил легкое ранение, медицинскую помощь ему оказали на месте, а госпитализация не потребовалась. Также на предприятии погибли животные. Судя по фото, в здании комплекса пробиты крыша и фасад.

Всего по Елизаветовке пришлось восемь ударов. Еще четыре прилета зафиксировали в селе Веселое. «В результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Ранее сегодня, 3 июля, губернатор сообщил об обстреле села Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал.

Также об атаках ВСУ сегодня рассказывали власти других приграничных регионов. В Белгородской области снаряды упали в селе Кукуевка, а в Брянской — в поселке Белая Березка. Пострадавших в обстрелах не было.

Сергей Толмачев, Воронеж