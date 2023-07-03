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Коммерсантъ FM
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При обстреле животноводческого комплекса в Курской области ранен человек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного Глушковского района. Три снаряда попали по животноводческому комплексу ООО «Победа» в Елизаветовке, ранение получил механизатор — работник комплекса.

Глава региона уточнил, что механизатор получил легкое ранение, медицинскую помощь ему оказали на месте, а госпитализация не потребовалась. Также на предприятии погибли животные. Судя по фото, в здании комплекса пробиты крыша и фасад.

Всего по Елизаветовке пришлось восемь ударов. Еще четыре прилета зафиксировали в селе Веселое. «В результате в населенных пунктах Веселовского сельсовета нарушено электроснабжение. Как только будет возможность, аварийные бригады приступят к восстановлению»,— написал господин Старовойт в Telegram.

Ранее сегодня, 3 июля, губернатор сообщил об обстреле села Троицкое в Кореневском районе. В местной школе выбиты окна. Никто из жителей не пострадал.

Также об атаках ВСУ сегодня рассказывали власти других приграничных регионов. В Белгородской области снаряды упали в селе Кукуевка, а в Брянской — в поселке Белая Березка. Пострадавших в обстрелах не было.

Сергей Толмачев, Воронеж

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