В Краснодаре 81-летняя женщина подозревается в «заказе» на убийство полицейского

Сотрудники полиции задержали 81-летнюю жительницу Краснодара, которая подозревается в приготовлении и покушении на убийство оперативника уголовного розыска, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарском краю. Пенсионерка обещала исполнителю 1 млн руб. за то, чтобы тот застрелил полицейского из обреза ружья.

По данным следствия, женщина поддерживает связь с ранее судимыми лицами, пользуется среди них авторитетом. Ранее в отношении нее было возбуждено дело о незаконном хранении оружия и об угрозе убийством: пенсионерка пугала сотрудников «скорой помощи» обрезом. Пенсионерка испытывала неприязнь к сотруднику МВД и в мае 2023 года стала искать среди своих ранее судимых знакомых киллера, готового совершить убийство полицейского за 1 млн руб. О ситуации стало известно сотрудникам МВД, которые для поимки злоумышленницы с поличным организовали инсценировку, передав ей фото якобы убитого оперативника. Жена полицейского сообщила в МВД о том, что ее муж якобы исчез, мужчину объявили в розыск и продемонстрировали пенсионерке постановление о розыске. Однако женщина, желая убедиться в том, что оперативник действительно убит, отправилась в отдел полиции, где он служил, и узнала от его сослуживцев, что мужчина якобы не появляется на работе. После этого злоумышленница передала предполагаемому киллеру часть «гонорара» в сумме 25 тыс. руб., после чего была задержана. При обыске дома у пенсионерки был обнаружен обрез ружья, боеприпасы, ножи, а также денежные средства в сумме более 1,8 млн. руб.

Анна Перова, Краснодар