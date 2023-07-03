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Коммерсантъ FM
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Китай ограничивает экспорт галлия и германия

Сегодня, 3 июля, Министерство торговли Китая объявило о введении ограничений на экспорт галлия и германия — металлов, важных для производства полупроводников и других высокотехнологичных изделий. Также Китай ограничивает экспорт различных соединений с ними. Ограничение начнет действовать с 1 августа. Теперь компании, которые хотят и дальше экспортировать металлы, должны будут подавать заявку в Министерство торговли, а также сообщать информацию о том, кому они сами будут их продавать.

Эксперты считают это ответом Китая на введенные США ограничения на ввоз в страну различных современных технологий. Ранее уже сообщалось, что Китай планирует ввести эмбарго на поставки западным странам редкоземельных металлов. «Это может иметь разрушительное воздействие — галлий и германий абсолютно необходимы для высокотехнологичных индустрий»,— прокомментировал сегодняшнее решение директор британского трейдера Lipmann Walton & Co Энтони Липманн. По данным британского исследовательского центра Critical Minerals Intelligence Centre, на Китай приходится 94% мирового производства галлия.

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, китайский демарш может лишь стимулировать производство этих металлов в других регионах. Сами по себе галлий и германий нельзя назвать редкими, они являются побочными продуктами переработки других видов сырья, в том числе угля и бокситов. В то же время производство в Китае позволяет поддерживать на них низкие цены. По мнению Кристофера Экклстоуна, главы аналитической компании Hallgarten, специализирующейся на горнодобывающей сфере, в итоге это может привести к производству этих металлов на Западе. «На короткий срок цены вырастут, но затем Китай потеряет доминирование на рынке, как это произошло раньше с сурьмой, вольфрамом и редкоземельными металлами»,— считает он.

Яна Рождественская

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