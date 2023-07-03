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Коммерсантъ FM
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Массовое отравление медвежьим мясом зафиксировано в Забайкалье

В селе Куанда Забайкальского края девять человек, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью после употребления в пищу медвежьего мяса. Как сообщает пресс-служба правительства региона, людей, почувствовавших недомогание, во вторник, 4 июля, доставят в Читу, где их обследуют медики и уточнят диагноз.

«Образцы дикого мяса уже изъяты. Их доставят в региональную ветлабораторию для исследования»,— говорится в сообщении. Пресс-служба регионального правительства отмечает также, что ситуация «находится на контроле», а Госветслужба региона «принимает все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания».

Источник «Ъ» в региональном правительстве отмечает, что в качестве предварительного диагноза у обратившихся за помощью установлен трихинеллез, а количество пострадавших может возрасти.

Влад Никифоров, Иркутск

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