Массовое отравление медвежьим мясом зафиксировано в Забайкалье

В селе Куанда Забайкальского края девять человек, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью после употребления в пищу медвежьего мяса. Как сообщает пресс-служба правительства региона, людей, почувствовавших недомогание, во вторник, 4 июля, доставят в Читу, где их обследуют медики и уточнят диагноз.

«Образцы дикого мяса уже изъяты. Их доставят в региональную ветлабораторию для исследования»,— говорится в сообщении. Пресс-служба регионального правительства отмечает также, что ситуация «находится на контроле», а Госветслужба региона «принимает все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания».

Источник «Ъ» в региональном правительстве отмечает, что в качестве предварительного диагноза у обратившихся за помощью установлен трихинеллез, а количество пострадавших может возрасти.

Влад Никифоров, Иркутск