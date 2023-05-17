Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» нарастили инвестиции в свои проекты до почти 3 млрд рублей за год

Объем инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» в I квартале 2023 года достиг 2,9 млрд рублей, что на четверть больше аналогичного показателя годом ранее, рассказали в пресс-службе ОЭЗ. Общий объем выручки компаний за отчетный период составил 19,8 млрд рублей.

В топ-3 компаний по объему инвестированных средств вошли «Биокад», «Фармасинтез-Норд» и «Газпромнефть — Промышленные инновации», суммарно они вложили в расширение и запуск новых производственных мощностей 2,2 млрд рублей. В первую тройку компаний по выручке вошли «Биокад», «Вертекс» и «Новартис Нева». С начала года на предприятиях резидентов было создано 161 новое рабочее место.

Всего с момента запуска ОЭЗ «Санкт-Петербург» совокупный объем инвестиций составил 88,3 млрд рублей, а объем выручки достиг 338 млрд рублей.

«На текущий момент ряд компаний находятся в активной стадии строительства, часть проектов будет завершено до конца этого года, часть будет завершена в следующем году. Кроме того, мы видим, что серьезное развитие в ОЭЗ показывает нефтегазовая отрасль и в ближайшие годы ее уровень развития по всем показателям — инвестиции, рабочие места, выручка - может стать сопоставимым с крупнейшими резидентами-фармацевтами»,— прокомментировала итоги I квартала генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте