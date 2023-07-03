Власти Кубани опровергли нехватку воды и биотуалетов в пробке у Крымского моста

В пробке у Крымского моста со стороны Краснодарского края организовали четыре пункта выдачи воды, которую подвозят регулярно. На дороге установлены 28 биотуалетов, через каждые 350 м, сообщает региональный оперштаб.
Фото: Оперштаб Кубани
«Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения продолжают оказывать помощь людям, ожидающим своей очереди на проезд к Крымскому мосту. На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС»,— отметили в оперштабе.
Власти просят водителей при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение проверок. В оперштабе подчеркивают, что скорость прохождения досмотра при въезде на Крымский мост напрямую зависит от количества провозимых туристами вещей.
По данным на 07:00 3 июля, пробка из машин у Крымского моста со стороны Краснодарского края сократилась с 10 до 8 км. Однако к 09:35 она увеличилась уже до 13 км. Время ожидания проезда может составлять до пяти часов. Со стороны Крыма затор достигает 0,5 км, простой может затянуться на 40 мин.
Ранее в нескольких Telegram-каналах распространилась информация, что у людей в пробке якобы заканчивается вода, а биотуалеты переполнены и находятся на расстоянии 1 км друг от друга.
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