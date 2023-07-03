Власти Кубани опровергли нехватку воды и биотуалетов в пробке у Крымского моста

В пробке у Крымского моста со стороны Краснодарского края организовали четыре пункта выдачи воды, которую подвозят регулярно. На дороге установлены 28 биотуалетов, через каждые 350 м, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

«Волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения продолжают оказывать помощь людям, ожидающим своей очереди на проезд к Крымскому мосту. На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели "Кубань-СПАС" и МЧС»,— отметили в оперштабе.

Власти просят водителей при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение проверок. В оперштабе подчеркивают, что скорость прохождения досмотра при въезде на Крымский мост напрямую зависит от количества провозимых туристами вещей.

По данным на 07:00 3 июля, пробка из машин у Крымского моста со стороны Краснодарского края сократилась с 10 до 8 км. Однако к 09:35 она увеличилась уже до 13 км. Время ожидания проезда может составлять до пяти часов. Со стороны Крыма затор достигает 0,5 км, простой может затянуться на 40 мин.

Ранее в нескольких Telegram-каналах распространилась информация, что у людей в пробке якобы заканчивается вода, а биотуалеты переполнены и находятся на расстоянии 1 км друг от друга.

Татьяна Ручкина

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