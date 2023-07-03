Банк «Траст» выставил на торги право требования 408,5 млн рублей с ООО «АДДК»

ПАО «Траст» планирует продать право требования задолженности в размере 408,5 млн руб. к ООО «Азово-Донская девелоперская компания» (ООО «АДДК») в рамках торгов. Сообщение об этом опубликовано на сайте «Российского аукционного дома».

Обеспечение по кредитам предприятия предоставляли семь лиц, включая физических и ЗАО «Азово-Донское пароходство».

«У должника и лиц, предоставивших обеспечение по обеспечительным договорам, по оценке цедента недостаточно имущества, необходимого для исполнения вышеуказанных требований в полном объеме»,— отмечено в сообщении.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «АДДК» было основано в 2005 году. Управляющей компанией являлось АО «Азово-Донское пароходство», учредителями которого, в свою очередь, были Михаил Соцкий (10%) и родственница бывшего донского экс-губернатора Татьяна Чуб (10%).

Одним из крупных проектов ООО «АДДК» стала «Старочеркасская ривьера». В 2020 году компания была признана банкротом. Сумма общих требований кредиторов к девелоперу составляет 448 млн руб. Рассмотрение дела компании продолжается в суде.

Анастасия Назарова