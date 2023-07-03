Реконструкция котельной в поселке Металлострой обойдется в 2,3 млрд рублей

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» объявило о приеме заявок на конкурс по реконструкции котельной на улице Богайчука в Санкт-Петербурге (поселок Металлострой). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2,3 млрд рублей.

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупкок 30 июня. Будущий подрядчик должен будет реконструировать незавершенные объекты строительства, собрать новый каркас, дымовые трубы и фундамент. Кроме того, необходимо заменить паровые котлы и проложить новый газопровод. Одной из задач подрядчика также станет реконструкция основного зала котельной.

Итоги конкурса подведут 31 июля. Окончание работ запланировано на ноябрь 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный заплатит 6,2 млрд рублей за строительство канализации в поселке Горелово.

Татьяна Князькова

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