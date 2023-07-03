Китайский рынок IPO замедлился вместе с экономикой

По подсчетам агентства Bloomberg, общий объем первичных размещений акций (IPO) в материковом Китае — на биржах Шанхая, Шэньчжэня и Пекина — в первой половине 2023 года составил $34,9 млрд, что на 14% меньше, чем за тот же период 2022 года ($40,6 млрд).

Опрошенные агентством аналитики объясняют это замедлением китайской экономики и снижением деловой активности, в том числе на финансовых рынках. Если в начале года, когда власти КНР сняли коронавирусные ограничения, компании стали активно выходить на биржу, то уже в марте-апреле было зафиксировано сокращение общих объемов размещений.

Для стимулирования замедляющейся экономики и финансового рынка власти КНР ранее уже объявили о снижении двух ставок рефинансирования. Аналитики надеются, что во втором полугодии ситуация стабилизируется. «Для роста размещений китайских компаний необходимо, чтобы улучшились общие настроения на рынке,— сообщил Bloomberg содиректор гонконгского отделения JPMorgan Chase по рынкам Азии Пэйхао Хуанг.— Мы испытываем относительный оптимизм применительно ко второй половине года, даже если учитывать, что восстановление может пойти медленно. Всего несколько хороших новостей могут улучшить настрой, и мы надеемся увидеть нечто подобное в ближайшие несколько месяцев».

Евгений Хвостик