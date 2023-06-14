На заводе «Авангард» в Петербурге запустили производство телеком-оборудования

НПО «Российские телекоммуникационные технологии», являющееся совместным предприятием ПАО «Ростелеком», ГК «Авангард» и ГК «Кьютек», официально запустило в Санкт-Петербурге производство телеком-оборудования. Об этом 14 июня сообщает «Интерфакс».

Производство запущено на мощностях петербургского завода «Авангард», расположенного в Калининском районе города. Новая техническая база позволяет выпускать более 1 млн единиц телекоммуникационного оборудования в год. В случае наличия высокого спроса предприятие намерено масштабировать свои мощности.

Как заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, в проект инвестировано более 600 млн рублей — это средства участников СП, а также кредит, выданный ВТБ. На заводе, как отметил господин Осеевский, уже начали производить коммутаторы, роутеры и камеры видеонаблюдения.

О намерении ПАО «Ростелеком» наладить в Петербурге производство абонентского телекомоборудования «Ъ-СПб» писал еще в конце мая.

Подробнее о новом проекте читайте в материале «Оборудование "Ростелекома" выдвигается в "Авангард"».

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