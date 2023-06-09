«Алмаз Антей» огранит завод Toyota

Правительство РФ намерено продать принадлежащие ФГУП «НАМИ» 100% долей в компании «Шушары-Авто» Концерну ВКО «Алмаз-Антей» для ускорения запуска производства автомобилей на бывшей промплощадке завода Toyota в Санкт-Петербурге. Наиболее осуществимыми эксперты считают планы по выпуску на автозаводе электромобилей E-Neva.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обуховский завод планирует в следующем году начать на площадке автозавода выпуск грузовиков БАЗ-S36A11, в конце 2024 года — выпуск городских микрокаров L-Type, а в 2026 году — приступить к производству электромобилей E-Neva (на фото)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Обуховский завод планирует в следующем году начать на площадке автозавода выпуск грузовиков БАЗ-S36A11, в конце 2024 года — выпуск городских микрокаров L-Type, а в 2026 году — приступить к производству электромобилей E-Neva (на фото)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минпромторг России подготовил проект постановления о продаже 100% доли ФГУП «НАМИ» в уставном капитале ООО «Шушары-Авто» (дочерняя компания НАМИ, владеет бывшими активами ООО «Тойота Мотор»). В соответствии с документом, продажа выводится из-под действия постановления правительства № 739 от 3 декабря 2004 года в части согласования с федеральными органами власти сделок, связанных с распоряжением долями в уставном капитале обществ или товариществ, принадлежащими федеральным унитарным предприятиям.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие проекта постановления, разработанного по поручению вице-премьера Дениса Мантурова, обеспечит условия для запуска производства на площадке ООО «Шушары-Авто» в возможно короткий срок.

В пресс-службе министерства сообщили агентству «Интерфакс», что доли в уставном капитале будут проданы концерну «Алмаз-Антей». Как ранее писал «Ъ-СПб», собственником 100% ООО «Шушары-Авто», как предполагается, станет входящее в «Алмаз-Антей» петербургское АО «Обуховский завод». Вчера в компании отказались комментировать планы по покупке собственника бывшего завода Toyota, однако ранее гендиректор Михаил Подвязников и заместитель гендиректора по гражданской продукции Дмитрий Гречухин сообщили «Ъ-СПб» о планах Обуховского завода выкупить у НАМИ 100% акций его дочерней компании. Глава предприятия увязал переход прав собственности с планами по привлечению финансирования для запуска производства на бывшей площадке Toyota. Господин Подвязников оценивал необходимые для этого затраты в 35–37 млрд рублей. В свою очередь, господин Гречухин уточнял, что один из вариантов, по которому может быть осуществлена сделка по продаже,— покупка долей в уставном капитале по номинальной стоимости. Уставный капитал ООО составляет 10 тыс. рублей.

Toyota в сентябре прошлого года сообщила о прекращении производства автомобилей на петербургском заводе, до этого выпускавшем модели RAV-4 и Camry. В марте 2023 года собственником автозавода стало ФГУП «НАМИ» в лице созданной в январе дочерней компании «Шушары-Авто». АО «Обуховский завод» в конце апреля стало управляющей компанией ООО «Шушары-Авто», которая в мае сменила местонахождение с Москвы на Санкт-Петербург.

Обуховский завод планирует в следующем году начать на площадке автозавода выпуск грузовиков БАЗ-S36A11, в конце 2024 года — выпуск городских микрокаров L-Type, а в 2026 году — приступить к производству электромобилей E-Neva. По мнению независимого автоэксперта Сергея Бургазлиева, наиболее реальными с точки зрения сроков являются планы по выпуску E-Neva. «Насколько я понимаю, на площадке в Петербурге будет осуществляться мелко- или среднеузловая сборка грузовых автомобилей БАЗ. Что касается L-Type, то это настолько специфичное, нишевое направление, что я просто не верю, что это будет. На "Тойоте" целесообразно делать то, под что это предприятие создавалось: производство легковых автомобилей»,— сказал эксперт. Реальность планов концерна по выпуску гражданских автомобилей господин Бургазлиев связывает и с приходом в «Алмаз-Антей» «очень грамотного, очень осторожного» Александра Бредихина, который в 1984–2021 годах работал на АвтоВАЗе (в том числе с 2003 года занимал руководящие посты в системе управления маркетингом), а затем вслед за бывшим руководителем автоконцерна Бу Андерссоном перешел в UzAuto Motors.

Вячеслав Калашников