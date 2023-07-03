В Липецкой области отдают в аренду два здания старинной усадьбы Стаховичей

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» выставило на торги право аренды двух нежилых зданий, входящих в комплекс липецкой старинной усадьбы Стаховичей. Это следует из аукционной документации.

Усадьба расположена в селе Пальна-Михайловка Становлянского района. Первые деревянные здания появились в этом месте в конце XVIII века. С тех пор усадьба неоднократно перестраивалась. Сейчас в ее комплекс входят главный дом, дом актера церковь-усыпальница, английский парк с мостом через овраг, школа кружевниц, дом управляющего, охотничий домик и хозпостройки. Здесь бывали художники Илья Репин и Николай Ге, писатель Лев Толстой. По неподтвержденным данным, усадьбу также посещал Александр Пушкин во время путешествия в Арзрум.

Оба здания являются объектами культурного наследия федерального значения. Общая начальная цена ежемесячной аренды составляет 285,5 тыс. руб. Объекты можно будет сдать в субаренду.

Трехэтажный главный дом площадью 688,7 кв. м отдают в аренду на десять лет. Оно было построено в начале ХХ века, следует из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (ЕГРОКН). Общее состояние дома оценивается как удовлетворительное. Утрачены первоначальная внутренняя планировка и интерьеры, а также двускатная крыша. Зафиксированы деформация покрытия, свищи, пробоины и трещзины. В 1950-х проведен капремонт, в 2000–2010 годах частично проведены ремонтно-реставрационные работы с приспособлением под современное использование. Подведены почти все инженерные коммуникации. Начальная цена — 227,3 тыс. руб.

Двухэтажный дом актера площадью 910,6 кв. м отдают в аренду на 49 лет. По данным ЕГРОКН, оно построено в конце XIX века. Общее состояние — неудовлетворительное. Утрачены отмостка и колена труб. На объекте были выполнены, но не окончены ремонтно-реставрационные работы. Зафиксированы выпадение участков кирпичной кладки и штукатурки, напольные покрытия в большинстве отсутствуют, инженерные сети не подведены. Начальная цена — 58,2 тыс. руб.

Заявки на торги принимаются до 21 июля, подведение итогов запланировано на 26 июля.

Александр Прытков

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