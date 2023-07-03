В Приангарье директор АЗС и его сожительница погибли при очистке цистерны для бензина

В Иркутской области директор автозаправочной станции и его сожительница погибли при проведении работ по очистке цистерны для бензина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в городе Тайшет. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК Российской Федерации (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)»,— отмечается в сообщении силового ведомства. В СКР уточнили, что погибшему мужчине было 42 года, а женщине — 35 лет.

По предварительной информации, погибшие могли отравиться ядовитыми парами, так как не использовали средства защиты дыхания. Все обстоятельства смерти директора автозаправочной станции и его сожительницы в настоящее время сейчас выясняются силовиками.

Александр Кислов