Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Приангарье директор АЗС и его сожительница погибли при очистке цистерны для бензина

В Иркутской области директор автозаправочной станции и его сожительница погибли при проведении работ по очистке цистерны для бензина, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в городе Тайшет. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК Российской Федерации (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)»,— отмечается в сообщении силового ведомства. В СКР уточнили, что погибшему мужчине было 42 года, а женщине — 35 лет.

По предварительной информации, погибшие могли отравиться ядовитыми парами, так как не использовали средства защиты дыхания. Все обстоятельства смерти директора автозаправочной станции и его сожительницы в настоящее время сейчас выясняются силовиками.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...