Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани уменьшилась до 8 км

Автомобильная пробка перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края по данным на 07:00 3 июля сократилась с 10 до 8 км. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram.

Время ожидания проезда может достигать пяти часов. Со стороны Крыма затор достигает 0,5 км, простой может затянуться на 40 мин.

Днем ранее со стороны Краснодарского края была зафиксирована автодорожная пробка, протяженность которой превысила 10 км.

По данным ресурса «Яндекс Карты», протяженность затора в очереди на мост со стороны Кубани достигает 12,8 км. Он растянулся от автозаправочной станции на объездном пути Тамани до пунктов пропуска на Крымский мост.

Ранее господин Лукашенко сообщил, что очередь на Крымский мост образовалась в связи с неблагоприятными погодными условиями на полуострове. Очередь со стороны Крыма достигала 4 км. На досмотровых пунктах увеличили штат сотрудников.

Анастасия Донскова

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