Пробка со стороны Кубани к Крымскому мосту составляет более 10 км

По данным сервиса «Пробки онлайн», затор к Крымскому мосту составляет более 10 км. Ранее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщал, что по состоянию на 18:00 пробка со стороны Краснодарского края увеличилась до 8 км. Время ожидания тогда составляла 5 часов.
Фото: «Ъ-Кубань»
Минтранс РФ отмечал, что часть работников, осуществляющих досмотр автомобилей перед въездом на Крымский мост, перераспределена с полуострова на сторону Краснодарского края. Эта мера должна была уменьшить очередь из автомобилей.
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