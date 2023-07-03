Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Российском военно-историческом обществе призвали рассмотреть возвращение военных на Кубу

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков считает, что Москве нужно рассмотреть возможность возвращения военных на Кубу. По его мнению, вывод воинского контингента был ошибкой.

Российское военно-историческое общество было создано указом президента Владимира Путина в конце 2012 года. Председателем РВИО является помощник президента Владимир Мединский, председателем попечительского совета — спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов.

3 июля 2023 года исполняется 30 лет с вывода российского контингента с Кубы. Российская станция радиоэлектронной разведки в Лурдесе продолжала действовать до 2002 года.

«Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть»,— сказал господин Мягков «РИА Новости». Он отметил, что сейчас Россия снова активно развивает экономические и военно-технические связи с Кубой и если она захочет углубить такие отношения, то, по мнению господина Мягкова, российское высшее руководство внимательно изучит такую возможность. Вместе с тем научный директор РВИО считает, что Москве не нужно расширять свою инфраструктуру в ущерб приоритетным задачам в военной сфере, «главной из которой остается» военная операция.

По мнению господина Мягкова, было ошибкой закрывать центр в Лурдесе, так как он позволял «видеть» весь юго-восток США. «Но такое было время — мы верили, что у нас нет врагов, хотя Вашингтон не переставал думать о нас как о потенциальном противнике»,— добавил он.

Как отметил научный директор РВИО, после Карибского кризиса советская военная группировка на Кубе сократилась с 50 тыс. до 11 тыс. По его словам, она имела «больше политическое, чем военное значение»: в случае нападения на эти объекты это могло быть приравнено к нападению на СССР.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...