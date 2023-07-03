В Российском военно-историческом обществе призвали рассмотреть возвращение военных на Кубу

Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков считает, что Москве нужно рассмотреть возможность возвращения военных на Кубу. По его мнению, вывод воинского контингента был ошибкой.

Российское военно-историческое общество было создано указом президента Владимира Путина в конце 2012 года. Председателем РВИО является помощник президента Владимир Мединский, председателем попечительского совета — спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов.

3 июля 2023 года исполняется 30 лет с вывода российского контингента с Кубы. Российская станция радиоэлектронной разведки в Лурдесе продолжала действовать до 2002 года.

«Вопрос возвращения российского военного контингента на Остров Свободы был бы актуален для защиты как российских, так и кубинских интересов, поэтому его стоило бы рассмотреть»,— сказал господин Мягков «РИА Новости». Он отметил, что сейчас Россия снова активно развивает экономические и военно-технические связи с Кубой и если она захочет углубить такие отношения, то, по мнению господина Мягкова, российское высшее руководство внимательно изучит такую возможность. Вместе с тем научный директор РВИО считает, что Москве не нужно расширять свою инфраструктуру в ущерб приоритетным задачам в военной сфере, «главной из которой остается» военная операция.

По мнению господина Мягкова, было ошибкой закрывать центр в Лурдесе, так как он позволял «видеть» весь юго-восток США. «Но такое было время — мы верили, что у нас нет врагов, хотя Вашингтон не переставал думать о нас как о потенциальном противнике»,— добавил он.

Как отметил научный директор РВИО, после Карибского кризиса советская военная группировка на Кубе сократилась с 50 тыс. до 11 тыс. По его словам, она имела «больше политическое, чем военное значение»: в случае нападения на эти объекты это могло быть приравнено к нападению на СССР.

Леонид Уварчев