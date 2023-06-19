Дожди и температура ниже климатических норм ожидается в Удмуртии на этой неделе

В Удмуртии на этой неделе пройдут небольшие кратковременные дожди, а также возможны осадки в виде снежной крупы. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. Температурный фон окажется значительно ниже климатических норм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Так, в ночь на 20 июня столбик термометра опустится до 0..+5°С, а местами отметятся заморозки на почве до 0..-1°С. Днем температура воздуха не превысит +11..+16°С. В ночные часы в период с 21 по 23 июня не будет теплее +2..+7°С, а вот в дневные часы воздух постепенно начнет прогреваться. Так, 21 июня ожидается до +11..+16°С, 22 июня — +13..+18°С, 23 июня — +15..+20°С.

В выходные дни температурный фон продолжит медленно повышаться.