Первый-наперво

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии, что позволило ему довести свою победную серию уже до пяти гонок. Триумф в Шпильберге стал для лидера Red Bull 42-м в карьере. Таким образом, двукратный чемпион мира обошел по количеству выигранных гонок легендарного Айртона Сенну. Ну а его отрыв от ближайшего преследователя в нынешнем чемпионате мира достиг уже 81 очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На счету Макса Ферстаппена уже 42 выигранные гонки. Только четыре гонщика в истории «Формулы-1» побеждали чаще

Фото: Dan Istitene / Formula 1 / Getty Images На счету Макса Ферстаппена уже 42 выигранные гонки. Только четыре гонщика в истории «Формулы-1» побеждали чаще

Фото: Dan Istitene / Formula 1 / Getty Images

В карьере Макса Ферстаппена было много хороших, отличных и даже выдающихся гонок. Но даже на их фоне то, что он сделал на Гран-при Австрии, не теряется. В целом, конечно, можно было бы ограничиться констатацией того, что Ферстаппен, как и ожидалось, пришел к финишу первым. В этом как раз ничего удивительного нет. Из семи ранее состоявшихся этапов лидер Red Bull победил в пяти, причем четыре предыдущие гонки он выиграл подряд (еще дважды побеждал его напарник по команде Серхио Перес). И не было никаких оснований полагать, что он не доведет свою победную серию до пяти этапов. Все-таки сочетание гоночного таланта Ферстаппена и блестяще быстрой машины работы Эдриана Ньюи дает почти стопроцентную гарантию победы.

Но все же именно в Шпильберге, на домашнем автодроме Red Bull Ring, Ферстаппен довел свое доминирование до какого-то совсем уж неприлично высокого уровня. Австрийская гонка, отметим, относится к числу шести этапов, по ходу которых проводится не только главная, воскресная, гонка, но еще и субботний спринт. Плюс к каждому из заездов полагается своя квалификация. Так вот Ферстаппен выиграл и обе квалификации, и обе гонки. То есть всякий раз, когда он выходил на трассу, голландский пилот не оставлял конкурентам шансов. Это не преувеличение.

Достаточно вспомнить, как развивался воскресный заезд. Да, после старта Шарль Леклер пытался было навязать Ферстаппену борьбу, но хватило его лишь на пару кругов, после чего голландец уехал вперед и катился в режиме круиз-контроля. И даже после того, как Ферстаппен после своего пит-стопа вернулся на трассу позади Леклера, сомнений в его победе не было никаких. Он спокойно расправился с лидером Ferrari и не менее спокойно снова уехал от него. В этот раз уже на 24 секунды. А за три круга до финиша, когда все уже было ясно, Ферстаппен, словно заскучав, вопреки рекомендациям команды заехал за свежим комплектом резины. Просто чтобы забрать себе еще и быстрейший круг, что и было сделано. Блестящая, что и говорить, работа. Особый шик победе Ферстаппена придает то обстоятельство, что она позволила ему обойти самого Айртона Сенну. На счету легендарного бразильца, трижды становившегося чемпионом мира, 41 выигранная гонка, у Ферстаппена теперь 42. Больше побед только у четверых гонщиков: Ален Прост побеждал 51 раз, Себастьян Феттель — 53, Михаэль Шумахер — 91, Льюис Хэмилтон — 103. До завершения первенства еще 14 этапов, так что Проста и Феттеля Ферстаппен может обогнать уже в этом сезоне.

Разумеется, на фоне мощи лидера Red Bull все остальные участники серии как-то теряются, но все же нельзя не отметить прогресс Ferrari, в которой, похоже, справились с сильно досаждавшим команде жором резины. Результат — второе место Леклера и четвертая позиция Карлоса Сайнса. Испанец мог быть и третьим, но команда чуть ошиблась в тактике, что дало шанс второму номеру Red Bull Серхио Пересу подняться на подиум. Для мексиканца это стало способом хоть немного реабилитироваться за осечки, которые преследуют его в последнее время. В Австрии он стартовал с 15-го места, в четвертый раз подряд не сумев попасть в третий сегмент квалификации, что просто нонсенс для гонщика, в распоряжении которого машина чемпионского класса. Дошло до того, что уже руководство Red Bull принялось публично критиковать своего гонщика, что является очень плохим знаком (контракт у Переса до 2024 года, но руководство команды, если посчитает нужным, уволит его, не задумываясь). Пока, впрочем, Перес сохраняет вторую позицию в первенстве, так что формально он с задачей справляется. Правда, его отставание от Ферстаппена достигло уже 81 очка. При этом отрыв самого Переса от идущего третьим Фернандо Алонсо (Aston Martin) далеко не такой внушительный — 19 очков.

Александр Петров