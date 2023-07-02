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Зинаида Царенко получила Гран-при конкурса имени Чайковского

Приглашенная солистка Мариинского театра Зинаида Царенко (меццо-сопрано) стала лауреатом Гран-при XVII конкурса имени Петра Чайковского. Конкурс проходил с 19 июня по 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге. Обладатель Гран-при был объявлен по итогам второго гала-концерта лауреатов, говорится в сообщении на сайте конкурса.

Госпоже Царенко 30 лет, уроженка Хабаровска. Окончила Новосибирский музыкальный колледж, Санкт-Петербургскую консерваторию и ее ассистентуру-стажировку. Впервые приняла участие в мариинском оперном спектакле в 2022 году — исполнила партию Ольги в камерной версии «Евгения Онегина». В том же году дебютировала на сцене театра, спев Любашу («Царская невеста»).

Международный конкурс имени П. И. Чайковского проводится раз в четыре года. В этом году в нем приняли участие 236 молодых музыкантов из 23 стран. Золотые медали по шести специальностям (фортепиано, скрипка, виолончель, сольное пение, деревянные духовые инструменты и медные духовые инструменты) по итогам гала-концерта получили музыканты из России (4) и Южной Кореи (3).

О других лауреатах — в материале «Ъ» «Пианисты попали под щедрую руку».

Леонид Уварчев

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