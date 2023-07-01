Пианисты попали под щедрую руку

Итоговые решения жюри XVII конкурса Чайковского продемонстрировали беспрецедентное великодушие членов жюри, лишь в одной из номинаций — виолончель — руководствовавшихся регламентом. Наиболее щедрым оказалось фортепианное жюри, собравшее на лауреатском пьедестале шесть пианистов и отменившее пятую и шестую премии, присудив четвертую Мао Сюаньи (Китай) и Ё Соа (Южная Корея) — пианисткам, до последнего дня конкурса составлявшим серьезную конкуренцию нынешним лауреатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Евтюхов / Международный конкурс имени П. И. Чайковского Фото: Евгений Евтюхов / Международный конкурс имени П. И. Чайковского

Из-за решений жюри, пропустивших в финал не шесть, а восемь конкурсантов, время вечерних прослушиваний пианистов и количество концертов увеличилось так, что Большой зал консерватории публика покидала только к полуночи. Все три вечера финалисты исполняли фортепианные концерты с оркестром, среди которых обязательным в программе был концерт Чайковского. Конкурсанты не рисковали и привычно выбрали Первый концерт. Единственным, кто не вписался в репертуарный канон, оказался Илья Папоян (III премия), исполнивший Второй концерт Чайковского. В целом к финалу расклады были понятны, но, как всегда, в марафоне с оркестром срабатывают самые неожиданные факторы.

На этот раз сложности возникли с самим оркестром — с Госоркестром им. Е. Ф. Светланова. В качестве дирижера Валерий Гергиев пригласил молодого Алексея Рубина, запомнившегося по прошлогоднему конкурсу пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова. Учитывая, в каком спринтерском темпе готовился конкурс, когда до последнего момента не было известно, кто будет участвовать и какие будут звучать концерты, можно понять юного дирижера, на ходу разучивавшего концерты Бриттена, Скрябина, Второй Чайковского. Труднее понять, как оркестр такого ранга мог допускать столько исполнительского брака — в соло, в ансамблях, в качестве звука. Тем более что большую часть партитур третьего тура оркестр исполняет регулярно. Особенно трудно пришлось в ансамбле с оркестром Станиславу Корчагину, исполнявшему Первый концерт Чайковского и Второй концерт Прокофьева, и Джорджу Харлионо (Первый концерт Чайковского и Второй концерт Рахманинова), буквально боровшимся за каждый свой исполнительский нюанс в темпе или во фразировке. Но жюри учло ситуацию: у Корчагина третья премия, у Харлионо — вторая.

На второе место расщедрившееся жюри поместило еще двух пианистов — Энджела Станислава Вонга (США), студента Московской консерватории, блеснувшего в финале Концертом Бриттена (ре мажор), и Валентина Малинина, ровно и уверенно проходившего все туры и по-настоящему покорившего зал в финале: за его Первый концерт Чайковского, сыгранный не в бравурно-парадной, а в лирической манере, зал устроил ему стоячую овацию. Многие посчитали, что после такого триумфа первая премия достанется ему. Но те, кто присутствовал на выступлениях других финалистов, понимали, что на это место уже есть претендент — юный Сергей Давыдченко, студент Ростовской консерватории, невероятно одаренный пианистически и, что редко бывает, обладающий колоссальной энергией, придающей его игре особую внутреннюю силу. Его Первый концерт Чайковского, хотя и сыгранный в традиционной манере, поразил свежим, ярким, солнечным звучанием, не свойственным духу Чайковского, но так эффектно подавшим его хрестоматийное сочинение.

В финале нашелся и тот, кто решился исполнить авторскую редакцию концерта Чайковского — Илья Папоян, сыгравший Второй концерт без купюр, с грандиозным Анданте, которым Чайковский сам очень дорожил. То, что на конкурсе Чайковского прозвучала авторская версия концерта, а не редакция Зилоти,— редчайшее событие. И каждый раз возникает один и тот же вопрос: разве не здесь обязательно должны звучать авторские редакции сочинений композитора? Как это происходит на других конкурсах — Бетховена, Баха, Шопена.

В любом случае, XVII конкурс Чайковского уже завершен, и, как показала статистка, в музыкальном сообществе интерес к нему сохраняется. Нынешний конкурс установил рекорд по количеству просмотров онлайн: почти 50 млн просмотров в этом году против 17 млн в 2019-м. И хотя трансляции смотрели из 102 стран, ответ на вопрос, какие концертные ангажементы для нынешних лауреатов возможны теперь в мире, не выглядит столь радужно. В России, разумеется, перспективы есть у всех. Имена новых лауреатов попадут в афишу уже на фестивале «Звезды белых ночей», Московская филармония включит их в программы следующего сезона.

Ирина Михалкина