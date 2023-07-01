Президент Грузии заявила о необходимости усиления контроля над российскими инвесторами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в условиях санкций необходим усиленный надзор над русскими инвесторами. Она рассказала, что блокирует выдачу им гражданства, поскольку подобным предпринимателям достаточно вида на жительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

«Должен быть контроль над русскими инвесторами, которые иногда являются русскими из России, иногда — русскими с Кипра, иногда — русскими из Израиля и других мест»,— сказала госпожа Зурабишвили журналистам (цитата по ТАСС).

Саломе Зурабишвили неоднократно призывала к усилению контроля россиян, проживающих в Грузии. Так, в мае она возмутилась из-за отсутствия правовых мер регуляций для «массово прибывших» за последний год россиян, а также в отношении их деятельности. В 2022 году в Грузию прибыли более 62 тыс. граждан РФ.

Отмену визового режима с Грузией со стороны России госпожа Зурабишвили называла «очередной российской провокацией». По ее мнению, подобные шаги неприемлемы, пока Россия «продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию».

Лусине Баласян