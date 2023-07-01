Президент Грузии заявила о необходимости усиления контроля над российскими инвесторами

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в условиях санкций необходим усиленный надзор над русскими инвесторами. Она рассказала, что блокирует выдачу им гражданства, поскольку подобным предпринимателям достаточно вида на жительство.
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«Должен быть контроль над русскими инвесторами, которые иногда являются русскими из России, иногда — русскими с Кипра, иногда — русскими из Израиля и других мест»,— сказала госпожа Зурабишвили журналистам (цитата по ТАСС).
Саломе Зурабишвили неоднократно призывала к усилению контроля россиян, проживающих в Грузии. Так, в мае она возмутилась из-за отсутствия правовых мер регуляций для «массово прибывших» за последний год россиян, а также в отношении их деятельности. В 2022 году в Грузию прибыли более 62 тыс. граждан РФ.
Отмену визового режима с Грузией со стороны России госпожа Зурабишвили называла «очередной российской провокацией». По ее мнению, подобные шаги неприемлемы, пока Россия «продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию».