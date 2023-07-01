Ботсвана и De Beers продлили соглашение о продаже алмазов на 10 лет

Правительство Ботсваны и международная алмазодобывающая компания De Beers подписали соглашение о продаже алмазов до 2023 года. Кроме того, стороны договорились о продлении лицензии совместного предприятия Debswana на добычу алмазов на территории Ботсваны до 2054 года.

«Правительство Республики Ботсвана и De Beers Group рады сообщить о достижении принципиальной договоренности о новом соглашении о купле-продаже для необработанных алмазов компании Debswana до 2033 года и новых лицензиях на 25 лет для Debswana до 2054 года»,— говорится в заявлении в Twitter президента Ботсваны Мокветси Масиси.

Правительство Ботсваны и Anglo American (собственник De Beers) подписали соглашение о совместной работе в 2010 году. Тогда же было создано совместное предприятие Debswana. Соглашение предусматривает, что 90% алмазов получает De Beers, остальное — ботсванская сторона. В 2022 году Debswana реализовала добытые алмазы на сумму $4,58 млрд.

Боствана — один из крупнейших производителей алмазов, по данным на 2021 год, занимает 22,7% рынка. По этому показателю страна находится на втором месте, на первом — Россия (39,12%). Среди компаний--производителей сырья лидеры De Beers и российская АЛРОСА. Последняя с весны 2022 года компания находится под санкциями Великобритании и США. На этом фоне в июне прошлого года De Beers подняла цены на 7%.