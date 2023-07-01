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Коммерсантъ FM
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Лукашенко подписал закон о запрете иностранных СМИ в случае недружественных действий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий властям запрещать деятельность иностранных СМИ на территории республики в случае проявления «недружественных действий» в отношении белорусских средств массовой информации.

Как сообщает пресс-служба Александра Лукашенко, закон направлен «на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере, а также на расширение инструментов для реагирования на недружественные действия в отношении Белоруссии».

Кроме того, закон расширяет перечень оснований, позволяющих аннулировать регистрацию СМИ и ограничить доступ к интернет-ресурсу. Также он уточняет требования к деятельности владельцев интернет-ресурсов.

Совет министров, который разработал законопроект, утверждал, что закон вводится в качестве «симметричных мер» на блокировки доступа к белорусским СМИ странами Запада. Основанием для запрета иностранного СМИ будет уведомление Минюста Белорусcии, подтверждающего факт «недружественных действий».

Лусине Баласян

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