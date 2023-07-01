Семак: «Зенит» разрешил Венделу и Кузяеву искать новые клубы

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Сергей Семак сообщил, что полузащитники Маркус Вендел Вале да Силва, известный как Вендел, и Далер Кузяев хотят покинуть команду. По его словам, они уже ведут активные переговоры с другими клубами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сергей Семак (в центре) и Вендел Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Далер Кузяев (в центре) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 2 Сергей Семак (в центре) и Вендел Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Далер Кузяев (в центре) Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

«У Вендела контракт, но у него есть желание попробовать себя в другом клубе. Конкретных вариантов нет, руководство клуба позволило ему заняться поисками другой команды. Посмотрим, вернется он или нет»,— пояснил Сергей Семак (цитата по Sportsdaily.ru).

По словам специалиста, Далер Кузяев сейчас является свободным агентом и ищет себе другой клуб. При этом, как отметил Сергей Семак, полузащитник еще может вернуться в «Зенит», если не получит хорошего предложения от других команд.

Бразильский полузащитник Вендел является игроком «Зенита» с 2020 года, а российский хавбек Далер Кузяев выступает за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года.

Александр Кислов