Строительство многофункционального комплекса у эспланады подорожало почти на 2 млрд рублей

Екатеринбургская ГК «Проспект» решила скорректировать параметры реализуемого ей приоритетного инвестиционного проекта по строительству многофункционального центра с гостиницей в границах улиц Петропавловской, Попова, Монастырской и Осинской. Данный вопрос 30 июня начали рассматривать в открытой части заседания Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, однако затем заседание перевели в закрытый режим. По данным «Ъ-Прикамье», компания перенесла срок окончания строительства с 2025-го на 2027 год. Кроме того, был уточнен объем инвестиций: ожидается, что расходы на все работы составят не 13 млрд руб., как предполагалось ранее, а 14,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Строительство многофункционального центра в Перми ГК «Проспект» начала в 2020 году. Комплекс будет состоять из пяти очередей: трех очередей торгового центра «iMALL Эспланада», пятизвездочного отеля Radisson и конгресс-холла. На данный момент завершено строительство первой очереди «iMALL Эспланада». В марте 2024 года планируется ввести в эксплуатацию здание отеля, в марте 2025-го — конгресс-холл, в 2026–2027 годах — возвести вторую и третью очередь торгового центра.