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Коммерсантъ FM
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Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева обвиняется в Таджикистане в похищении зампреда Ориёнбанка

Генпрокуратура Таджикистана раскрыла личность своего гражданина, стрелявшего в аэропорту Кишинева. Им оказался житель Душанбе Рустам Ашуров, который проходит по уголовному делу о похищении первого зампреда Ориёнбанка Шухрата Исматуллоева.

По данным Генпрокуратуры, похищение произошло организованной преступной группой 23 июня. В тот же день было возбуждено уголовное дело. 43-летний Рустам Ашуров, которого следствие считает причастным к преступлению, бежал из страны в Молдавию через Турцию «с целью в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза».

На границе его попытались задержать, но он выхватил пистолет у одного из сотрудников правоохранительных органов, застрелил двоих и взял в заложники еще несколько человек. Нападавший был ранен и задержан.

Правительство Молдавии ранее сообщало, что на людей напал 43-летний гражданин Таджикистана. Ему отказали во въезде в Молдавию. Он выхватил пистолет у полицейского, когда его вели в зону для подготовки к депортации. Были убиты пограничники и охранник аэропорта.

Подробнее о нападении — в материале «Ъ» «Убийца по прилете».

Леонид Уварчев

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