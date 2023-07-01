Замглавы МИД РФ Рябков считает, что размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ДНЯО

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии вынужденной мерой. По его словам, это не нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО»,— сказал господин Рябков ТАСС. Он отметил, что контроль над российским ядерным оружием не передается.

У замминистра вызывает недоумение, что критика этой меры доносится из стран Запада, потому что именно в странах НАТО осуществляется практика «совместных ядерных миссий с опорой на американское ядерное оружие». Как отметил господин Рябков, при этом США размещают свое ядерное оружие в тысячах километров от своей территории, чтобы «они могли оперативно поражать цели в России». По словам дипломата, в условиях «резкого обострения угроз» для безопасности России потребовалась «соответствующая реакция, включая военно-технические меры реагирования».

Президент РФ Владимир Путин в марте объявил о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия. Вся партия должна прибыть в страну до конца года.

О размещении оружия — в материале «Ъ» «Под подписку о невывозе».

Леонид Уварчев