Кулеба: отказ принять Украину в НАТО стал бы самоубийством для Европы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Европа должна поддержать вступление Украины в НАТО. По его мнению, в противном случае будет сохраняться «возможность войны».

«Для Европы было бы самоубийством не принять Украину в НАТО после завершения войны»,— сказал господин Кулеба телеканалу Welt. Он призвал оставить позади «недопонимание и предрассудки».

Президент Владимир Зеленский подал заявку о вступлении Украины в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Господин Зеленский признает, что Киев не получит членство до завершения военного конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что одним из условий вступления является победа Украины над Россией.

О перспективах членства Украины — в материале «Ъ» «Им только это и НАТО».

Леонид Уварчев