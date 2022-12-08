Суд Норвегии оправдал бизнесмена Якунина по делу об использовании дрона

Окружной суд в Тромсё в Норвегии освободил из-под стражи российского бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан 17 октября за фотосъемку с беспилотника на Шпицбергене. О вердикте суда сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания.

Обвинение требовала для Андрея Якунина 120 дней тюремного заключения. В постановлении суда говорится, что санкции Евросоюза не распространяются на малогабаритные дроны. Адвокат Андрея Якунина Йон Кристиан Элден заявил, что все остальные дела о незаконном использовании дронов, возбужденные в Норвегии, также должны быть отменены.

Андрей Якунин — сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина, у него есть британское и российское гражданство. Его задержали 17 октября по обвинению в нарушении закона о санкциях, который запрещает россиянам использовать беспилотники на территории Норвегии.

27 октября апелляционный суд Норвегии постановил, что беспилотник не является летательным аппаратом, на который распространяются ограничения. После решения суда господин Якунин оставался под стражей на время обжалования со стороны обвинения.

В октябре в Норвегии за использование беспилотников задержали как минимум пять россиян. Одного из них приговорили к трем месяцем заключения в норвежской тюрьме.

Анастасия Ларина