Суд рассмотрел цену лицензии

Заместитель руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Алексей Орлов признан виновным в мошенничестве с получением взятки и приговорен к штрафу в размере 450 тыс. руб. с запретом занимать руководящие должности в государственных организациях. С жалобой на вымогательство взятки за снятие барьеров при продлении лицензии на обращение с отходами в правоохранительные органы обратилась предпринимательница Дина Мингалеева. Алексей Орлов вину не признает. Его адвокат настаивает на полной невиновности подзащитного, он заявляет, что никаких прямых доказательств получения взятки нет, и будет направлена апелляционная жалоба на приговор. Прокуратура, требовавшая наказания в виде восьми лет реального лишения свободы, с приговором не согласна и заявляет, что «однозначно будет направлено апелляционное представление».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пятницу Ленинский районный суд Ульяновска огласил приговор заместителю руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора (РПрН) по Самарской и Ульяновской областям Алексею Орлову (курирует Ульяновскую область), обвиняемому в вымогательстве и получении взятки в значительном размере (п. б части 5 статьи 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Уголовное дело было возбуждено год назад после обращения в правоохранительные органы ИП Дины Мингалеевой, занимавшейся в интересах ООО «Институт экологии» продлением лицензии ООО «Зеленый город» на обращение с отходами I-IV классов опасности. Госпожа Мингалеева заявила, что Алексей Орлов предлагал передать ему 300 руб. за снятие проблем при получения лицензии.

Как отмечалось в обвинительном заключении, экологическая компания «Зеленый город» (ООО) в связи с окончанием срока действия лицензии на обращение с отходами стала готовить документы на продление лицензии. Эту работу по договору стала исполнять компания «Институт экологии» (ООО, деятельность в сфере услуг для бизнеса), однако в мае 2020 года ей пришел ответ от управления РПрН, которым было отказано в продлении в связи с наличием замечаний по документам. В феврале 2020 года представитель «Института экологии» обратился к своей знакомой Дине Мингалеевой, которая ранее, до 2020 года, занимала должность начальника отдела нормирования самарско-ульяновского управления РПрН, которая, просмотрев документы отметила, что нарушений не обнаружила. Документы вновь были направлены в управление РПрН, и снова были возвращены в связи с новыми замечаниями. После этого «Институт экологии» заключил договор субподряда с Диной Мингалеевой на оказание услуг по разработке экологической документации. Затем, по версии следствия, подготовив и направив новые документы, госпожа Мингалеева встретилась с Алексеем Орловым в тренажерном зале «Венец» и поинтересовалась, почему задерживается продление лицензии, и Алексей Орлов, как считает следствие, пояснил ей, что «без передачи взятки в 300 тыс. руб. действующую лицензию не переоформят». В конечном итоге договорились о сумме в 150 тыс. руб., которая была передана Алексею Орлову 8 декабря 2020 года.

Следствие считает, что Алексей Орлов, имея влияние на сотрудницу межрегионального управления, занимающуюся продлением лицензии, «оказал воздействие» на нее, и уже 9 декабря 2020 года решение о продлении лицензии было принято.

На следствии и в суде обвиняемый вину не признал, заявляя, что выдача или продление лицензий не в его полномочиях.

Напротив, обвинение настаивало, что вина Алексея Орлова полностью доказана. «Это подтверждается как показаниями свидетелей, так и письменными материалами, в том числе перепиской Орлова в мессенджере», — сказала «Ъ-Волга» представитель гособвинения, помощник прокурора Ленинского района Ульяновска Яна Романова.

Обвинение настаивало на жестком наказании: восемь лет реального лишения свободы со штрафом в размере 450 тыс. руб. и запретом занимать должности в государственных и муниципальных организациях сроком на восемь лет.

Суд признал вину Алексея Орлова, однако переквалифицировал обвинение на менее тяжкую часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, до шести лет лишения свободы), приговорив Алексея Орлова к штрафу в размере 450 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности на срок 2,5 года.

Адвокат Алексея Орлова Андрей Киреев назвал приговор «неправосудным и необоснованным», он настаивает на полной невиновности подзащитного и отмечает, что обязательно будет направлена в облсуд апелляционная жалоба. Адвокат подчеркнул, что «отсутствуют доказательства передачи денежных средств, их просто нет, за исключением голословных заявлений одной Мингалеевой». «Так можно обвинить любого человека. Другие свидетели тоже не могли точно подтвердить наличие взятки, все лишь отмечали, что знают об этом со слов других. А свидетель Александр Каплин (экс-глава Ульяновского управления Росприроднадзора, который покинул должность после реформирования управления и его слияния с самарским в 2019 году) является заинтересованным лицом, поскольку Мингалеева — его бывшая жена», — добавил господин Гиреев.

Между тем Александр Каплин в беседе с «Ъ-Волга» заметил, что многие руководители экологических компаний жаловались ему на то, что при получении или продлении лицензии им предлагается делать дополнительные платежи в виде взяток, о чем он и заявил в суде. В то же время он отметил, что предприниматели боятся подтверждать это официально, опасаясь, что Алексей Орлов не будет осужден, и их бизнес после этого может рухнуть. Год назад на своей странице в соцсети «ВКонтакте» господин Каплин заметил, что «Алексей Орлов — из команды О.В.Кручинина» (экс-руководитель самарско-ульяновского управления РПрН, обвиняется в получении взяток на сумму около 6,8 млн руб., рассмотрение дела продолжается в суде Нижнего Новгорода. — “Ъ”), «оба они получили свое становление в системе УБЭПиПК, только один в Нижегородском, а другой в Ульяновском». Господин Каплин также отметил, что после назначения Алексея Орлова «управление по каким-то причинам не обнаруживало многочисленные нарушения природоохранного законодательства, как это было, к примеру, с заводом „Гиппократ“».

В прокуратуре отмечают, что «наказание Орлову не соответствует тяжести содеянного». «И учитывая, что суд не согласился с позицией прокуратуры ни по квалификации, ни по наказанию, однозначно будет внесено апелляционное представление», — сказал старший помощник областного прокурора Василий Зима.

Сергей Титов, Ульяновск