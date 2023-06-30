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Коммерсантъ FM
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Алексей Иванов покинул пост гендиректора Evraz

Генеральный директор Evraz Алексей Иванов покинул свою должность, заявили в компании. Совет директоров уже принял его отставку.

«Алексей Иванов проинформировал совет директоров о своем намерении уйти с поста генерального директора Evraz с 30 июня 2023 года, и совет директоров принял его отставку»,— сообщили в Evraz (цитата по Reuters). Согласно заявлению компании, теперь управлять ей будет совет директоров.

При этом отдельно подчеркивается, что господин Иванов остается на руководящей роли в российском периметре Evraz и на посту председателя совета директоров Evraz North America Plc.

Алексей Иванов работает в Evraz с 2002 года. 14 октября 2022 года он покинул совет директоров компании, где занимал пост независимого неисполнительного директора.

Evraz plc — международная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в Российской Федерации, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане. В мае 2022 года Великобритания наложила на компанию санкции.

Александр Кислов

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