Суд закрыл «Счастье» в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 27 июня вынес решение о приостановке на 60 суток деятельности бара-ресторана «Счастье» (ООО «Счастье у Исаакия»), расположенном в центре города на Малой Морской улице. Об этом 30 июня сообщило городское управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ведомство провело внеплановую проверку «Счастье» в середине июня. Тогда работу ресторана приостановили до 3 июля. В ходе проверки Роспотребнадзор выявил «грубые нарушения»: отсутствие последовательности технологических процессов (пересечение сырых полуфабрикатов и готовой продукции) и маркировки на продукции; использование продуктов с истекшим сроком годности; заморозка не проданных блюд для их реализации в другие дни. Кроме того, надзорный орган не обнаружил медкнижки и сведения о профилактической вакцинации у работников организации.

Рестораны сети в Петербурге также работают на Итальянской улице, на Большом проспекте Петроградского острова и на улице Рубинштейна. Еще один ресторан открыт в Москве.

Надежда Ярмула

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