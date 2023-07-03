Рыцари образа

На прошлой светской неделе скучно не было хотя бы потому, что мемы о Евгении Пригожине были свежи и обильны, а их анализ стал магистральной темой смол-токов. В остальном Москва жила культурно-гастрономическими открытиями. То же и Санкт-Петербург, но здесь не просто открылся ресторан Veter, прошел VK Fest и позвенел рыцарскими доспехами благотворительный прием в Эрмитаже. В соответствии с генеральной идеей эрмитажной выставки «Цари и рыцари» о том, что реальное Средневековье изрядно отличалось от романтизированного, Петербург предстал перед жителями и гостями идеализированным белыми ночами и единственным безусловно доступным европейским городом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Евгения Милова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Перечисляя по порядку, следует сказать, что на светское первое было «Че? Харчо!». В ресторане Бориса Зарькова в парке Горького открылась веранда. Мне не раз случалось упоминать, что постфевральская светская жизнь держится преимущественно на энтузиазме ресторанных и строительных холдингов. Однако следует быть, как господин Зарьков, на пике светской формы, чтобы открытие не целого ресторана, а лишь веранды стало приличным светским слетом с участием Марины Рудневой, Полины Аскери, Ирины Вольской. Неоднозначная благозвучность названия заведения компенсировалась быстротой подаваемых тут углеводов: за гранд-чебуреками смогли не разглядеть друг друга враждующие Полина Киценко и Ксения Собчак.

Следующим номером светской недели стало как раз таки событие из мира девелопмента. MR Group пригласили гостей к себе во «Славу». Формальным поводом стала урбанистическая дискуссия, в которой приняли участие Елизавета Лихачева, Сергей Кузнецов, Александр Тарабрин, Мария Чернякова, а модерировать пригласили Владимира Познера. Неформальным — показать городу и миру, какой славный район получается на месте часового завода, и пообещать к новой очереди построить пешеходный мост между Тверским и Беговым районами. Надо сказать, явление господина Познера с профессиональной миссией побудило прийти на это дневное собрание занятых людей: Андрея Шаронова, Вадима Дымова, Александра Плутника, Алену Долецкую.

В рамках программы «За деньги — да» госпожа Собчак не только открыла ресторанную веранду со своим партнером Борисом Зарьковым в Москве, но и поучаствовала в открытии ресторана Veter в Петербурге со своим новым партнером Антоном Пинским. Свежий Veter расположился на месте фитнеса на дебаркадере «Летучий голландец». Его почти уже назвали «Тройкой», но как-то позабыли, что в Петербурге еще с 1978 года работает ресторан-варьете с таким именем. Его еще Шарль Азнавур назвал «Мулен Руж на Неве», и по сей день там дают шоу-программу, а также, например, мастер-классы по приготовлению блинчиков и употреблению настоек и наливок. В общем, вступать в смысловой конфликт с таким уважаемым заведением никто не решился. Госпожа Собчак поблагодарила господина Пинского за то, что «вернул девушку родному городу». Оценить широту этого жеста пришли Денис Химиляйне, Ирина Оганова, Сергей Бугаев, Ирина Тиусонина, Марина Железнова, Влад Бумага. Пару дней спустя, выступая на VK Fest, господин Пинский говорил, что успех ресторанного бизнеса в честности: «Потребитель должен видеть, что все честно: качество продуктов, креатив, цена». Вообще, VK Fest был максимально похож на экономический форум для бенефициаров блогерских бизнесов. Просто в случае с этим форумом деловая и развлекательная составляющие — суть одно. В любом случае тут были все первые лица блогинга, и никто из них не приехал просто так развлечься. В этом отношении ежегодный благотворительный прием Эрмитажа для патронов выглядел более расслабленным событием. Гости, среди которых были Инна Баженова, Юлия Визгалина, Михаил Карисалов, Александр Сокуров, Светлана Ходченкова и другие, стали первыми, кому повезло увидеть выставку «Цари и рыцари». Нарратив ее состоит в том, что на волне романтизма русские цари Павел I и Николай I увлеклись Средними веками, черпая фактуру о нравах и этикете преимущественно из аллегорического «Романа о Розе». Наследуя традициям двора, организаторы приема также реконструировали некоторые песни, танцы и поединки. Последние, разыгранные в интерьерах Зимнего дворца, как-то снова невольно возвращали к теме переворотов и мемам о Евгении Пригожине.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”