ЕС договорился с фармпроизводителями о создании резерва вакцин на случай новых пандемий и эпидемий

Еврокомиссия заключила договоры с четырьмя фармацевтическими компаниями, включая Pfizer, предусматривающие резервирование вакцин и производственных мощностей на случай новых пандемий или эпидемий, чтобы при необходимости они могли производить 325 млн доз вакцин в год.

Как сообщается в заявлении Еврокомиссии, компании, подписавшие договоры, обязуются быть готовыми к возможным кризисам в области здравоохранения, поддерживая свои производственные объекты в соответствии с современными требованиями и контролируя эффективность сетей поставок, а также делая запасы вакцин в случае необходимости.

При возникновении чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, отмечается в заявлении, компании «оперативно начнут производство» необходимых вакцин. Соглашения предполагают производство противовирусных препаратов на основе рибонуклеиновой кислоты, векторных и белковых вакцин. Эти договоры не связаны с уже существующими контрактами ЕС с производителями вакцин от COVID-19.

Соглашения заключены с заводами Pfizer в Ирландии и Бельгии для производства вакцин на основе мРНК, с испанскими компаниями Reig Jofre и Laboatorios Hipra, которые будут обеспечивать белоквые вакцины, и с нидерландской Bilthoven Biologicals для производства векторных вакцин.

Алена Миклашевская