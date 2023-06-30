В пресс-службе Евгения Пригожина прокомментировали роспуск медиагруппы «Патриот»

В пятницу, 30 июня, в ряде изданий появилась информация, что бизнесмен Евгений Пригожин принял решение распустить медиагруппу «Патриот», однако в разговоре с «Ъ-СПб» куратор по работе с представителями медиа «ЧВК Вагнер Центра» Анна Замараева не подтвердила данную информацию.

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«Мы не подтверждаем [информацию в СМИ]. Она неофициальная. Ее распространяют какие-то Telegram-каналы. Когда появится официальная информация, мы вам сообщим»,— подчеркнула она.

В частности, о закрытии медиагруппы, куда входят РИА ФАН, «Народные Новости», «Экономика сегодня» и десятки других изданий, сообщили Telegram-каналы Mash и «Ротонда» со ссылкой на собственные источники.

Тем временем Роскомнадзор заблокировал издания РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости», связанные с господином Пригожиным.

Адреса всех порталов указаны в реестре запрещенных сайтов РКН. Там отмечено, что доступ к ресурсам ограничен, однако причины блокировки не уточняются.

Андрей Кучеров, Андрей Цедрик

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