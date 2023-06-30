Генпрокуратура изъяла у Краснодарского завода тяжелого станкостроения здания и земли

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства нежилых помещений и зданий МОАО «Седин», АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин», ООО «Седин-Шисс» и Промышленной ассоциации «Завод имени Седина», а также четырех земельных участков. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮЗТС Фото: ЮЗТС

В определении суда указано, что в пользу государства изъяты из незаконного владения МОАО «Седин»: производственное здание по улице Захарова, 1, а также подвал, нежилые помещения первого, второго и третьего этажа здания №10/8 по улице Захарова.

Также из владения АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» суд изъял нежилые помещения первого, второго, третьего, четвертого и пятого этажей здания по улице Захарова, 1. В пользу РФ изъяты из незаконного владения ООО «Седин-Шисс» нежилые помещения первого, второго, третьего, четвертого и пятого этажей здания по улице Захарова, 1. Из чужого незаконного владения Промышленной ассоциации «Завод имени Седина» изъят объект недвижимости — нежилое здание-проходная (ул. Захарова, 1).

Кроме того, суд признал право собственности РФ на четыре земельных участка по улице Захарова общей площадью 85,9 тыс. кв. м. Согласно Росреестру, кадастровая стоимость этих территорий составляет 881 млн руб. Земли принадлежали АО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» и МОАО «Седин».

Решение является основанием для погашения в ЕГРН записи о регистрации права собственности на объекты недвижимости и земельные участки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» зарегистрировано в 2002 году (юридическое название бывшего Станкостроительного завода имени Г. М. Седина). Основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования. Руководит обществом Александр Акимочкин. Выручка КЗТС по итогам 2022 года составила 2,5 млн руб., чистый убыток — 848 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», в мае суд ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» (КЗТС) — правопреемника легендарного Завода имени Седина. С иском обратилось красноярское строительное предприятие — ОАО «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики» (ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»). Требования истца составляют 15,5 млн руб. Долг возник в 2017 году в результате неисполненного договора поставки токарного станка. КЗТС на сегодняшний день не ведет производственную деятельность, демонстрируя финансовые убытки.

Тат Гаспарян

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram