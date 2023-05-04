Легенда становится несостоятельной

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» (КЗТС) — правопреемника легендарного Завода имени Седина. С иском обратилось красноярское строительное предприятие — ОАО «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики» (ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ»). Требования истца составляют 15,5 млн руб. Долг возник в 2017 году в результате неисполненного договора поставки токарного станка. КЗТС на сегодняшний день не ведет производственную деятельность, демонстрируя финансовые убытки. Юристы считают, что заводу не избежать банкротства.



Сегодня Краснодарский завод тяжелого станкостроения не функционирует, производственную деятельность ведет Южный завод тяжелого станкостроения

Фото: ЮЗТС

ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» выступает ответчиком по банкротному иску ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» (Железногорск). Определением Арбитражного суда Краснодарского края в отношении КЗТС введена процедура наблюдения. Судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел. Временным управляющим утверждена Елена Васильева. Судебное заседание по результатам процедуры наблюдения назначено на 9 октября 2023 года.

Как следует из материалов дела, в течение двух лет кредитор пытался взыскать с должника 15,5 млн руб. необоснованного обогащения. В свою очередь КЗТС выступал со встречным иском о взыскании с ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» 9 млн руб. убытков. Спор возник в результате неисполненного договора изготовления и поставки многоцелевого вертикального токарно-карусельного станка с ЧПУ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» зарегистрировано в 2002 году (юридическое название бывшего Станкостроительного завода имени Г. М. Седина). Основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования. Руководит обществом Александр Акимочкин. Выручка КЗТС по итогам 2022 года составила 2,5 млн руб., чистый убыток — 848 тыс. руб.

Завод имени Седина («Кубаноль») основан в Краснодаре в 1911 году. В конце 80-х годов XX века токарно-карусельные станки его производства применялись не только в Советском Союзе, но и экспортировались в 90 стран мира. Сегодня 100% доли в уставном капитале Краснодарского завода тяжелого станкостроения принадлежит Международному ОАО «Седин» во главе с Игорем Соболевым. Как писало издание «Юга.ру», МОАО «Седин» сдает в аренду часть помещений и цехов станкостроительного предприятия, собственниками которых являются «дочки» холдинга.

Контракт между КЗТС и Стройкомплекс НПО ПМ был заключен в 2017 году. Стоимость станка и его установки составляла 38,5 млн руб., срок изготовления — 10 месяцев. По условиям договора платежи были разделены на четыре части: первый в размере 40 % от общей суммы договора заказчик должен был оплатить в течение десяти дней, последние 10 % — после сдачи станка.

Согласно материалам дела, 1 декабря 2017 года ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» перечислило КЗТС первый платеж (15,4 млн руб.). Спустя девять месяцев Краснодарский завод тяжелого станкостроения приостановил изготовление станка «в связи с остановкой финансирования заказа покупателем».

В 2020 году ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» признали банкротом. Конкурсный управляющий общества Сергей Иванов направил в адрес КЗТС уведомление об отказе от исполнения договора и потребовал вернуть аванс. Отказ КЗТС послужил основанием для обращения в суд.

В свою очередь представитель ОАО «КЗТС» указал во встречном иске на то, что неисполнение обязательств по изготовлению и поставке станка вызвано нарушением покупателем обязательств по внесению очередных платежей. Кроме того, завод понес расходы на изготовление оборудования в размере, превышающем сумму внесенного аванса. Однако проведенная судебная экспертиза установила, что общий размер затрат составил 13,1 млн руб., так как детали для сборки оборудования были в наличии у завода. В результате суды трех инстанций встали на сторону ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ».

Генеральный директор Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация “Северная Столица”» Валерия Герасименко говорит, что в процессе процедуры наблюдения станет ясно, достаточно ли у должника имущества для восстановления платежеспособности. «В данном случае заявленный долг не столь большой и может быть погашен. Однако, исходя из полученного должником убытка, вероятность реального банкротства существенна»,— комментирует госпожа Герасименко.

Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «ЮР-Проект» Виктор Панченко также отмечает, что с учетом того, что последние три года компания заканчивала с убытками, растущими год от года, ожидать восстановление платежеспособности не стоит.

Получить комментарий руководства КЗТС не удалось, директор предприятия не ответил на телефонные звонки.

По данным «Ъ-Кубань», на протяжении последних лет ОАО «Краснодарский завод тяжелого станкостроения» не осуществляет производственную деятельность. В 2016 году власти региона решили возродить станкостроительное производство и занялись поисками инвестора. Таким образом, на базе завода им. Г.М. Седина было создано ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС).

Наталья Решетняк

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