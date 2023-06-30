Культурный автокод

С 30 июня по 2 июля в «Музеоне» проходит фестиваль редких автомобилей «Автокультура». Среди скульптур парка атмосферно расставлены автомобили разных стран и эпох — всего 130 экспонатов, сгруппированных по тематическим разделам. В течение всех трех дней по выставке будут водить экскурсии, а также работает лекторий, среди спикеров которого — председатель комитета классических автомобилей РАФ и участник Mille Miglia Андрей Паньковский, автомобильный дизайнер Владимир Пирожков, создатель и руководитель детского центра автомобильного дизайна в Политехническом музее Сергей Рыков, первый советский участник Camel Trophy Марк Подольский. Некоторые экспонаты выставки — в галерее «Автопилота».
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