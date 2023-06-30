Культурный автокод

С 30 июня по 2 июля в «Музеоне» проходит фестиваль редких автомобилей «Автокультура». Среди скульптур парка атмосферно расставлены автомобили разных стран и эпох — всего 130 экспонатов, сгруппированных по тематическим разделам. В течение всех трех дней по выставке будут водить экскурсии, а также работает лекторий, среди спикеров которого — председатель комитета классических автомобилей РАФ и участник Mille Miglia Андрей Паньковский, автомобильный дизайнер Владимир Пирожков, создатель и руководитель детского центра автомобильного дизайна в Политехническом музее Сергей Рыков, первый советский участник Camel Trophy Марк Подольский. Некоторые экспонаты выставки — в галерее «Автопилота».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография ЗиЛ 41047 — первая машина в истории завода имени Лихачева, переданная в частные руки. До этого все выпускаемые автомобили ЗиЛ передавались государству Фото: Анна Килимник В разделе «Классовая борьба» представлена всем нам известная советская классика: Москвич-408, ВАЗ-2105, ЗАЗ-968А, Москвич-401 Фото: Анна Килимник В силу того, что сегодня предпринимается попытка возродить марку «Москвич», приятно полюбоваться на Москвич-401, который отличался идеальным соотношением простоты, комфорта и оптимальными техническими решениями, благодаря которым и стал чуть ли не самой популярной машиной своего времени Фото: Анна Килимник В разделе «Капсулы времени СССР» можно увидеть всем известные «Жигули» и «Волги» Фото: Анна Килимник А также переднеприводный ВАЗ 21099 — представитель модельной линейки семейства Lada Samara/Спутник Фото: Анна Килимник Советский представительский автомобиль ГАЗ-14 «Чайка» вручную собирался на Горьковском автомобильном заводе, за 11 лет было изготовлено около 1100 автомобилей этой модели Фото: Анна Килимник Первое, что видят посетители «Автокультуры» — историческая аллея роторных Mazda. Среди них — Cosmo Sport 1970, первый роторный автомобиль, произведенный Mazda Фото: Анна Килимник Легендарный благодаря кинематографу DeLorean DMC-12 (слева) и легендарный благодаря своей прекрасной управляемости Honda NSX (справа) Фото: Анна Килимник «Автокультура» — это большое разнообразие. Здесь есть место и суровому Hummer H1 Фото: Анна Килимник «Красный — значит быстрый!». В этом разделе представлены Lamborghini Diablo, Ferrari Testarossa и Ferrari F355 Фото: Анна Килимник А также любимчик коллекционеров Alfa Romeo Montreal Фото: Анна Килимник Ferrari 348 — последний среднемоторный автомобиль марки с V8, разработанный под руководством Энцо Феррари. В оригинальном синем цвете Фото: Анна Килимник Автокультура в целом, а не только одноименная выставка, не мыслима без Volkswagen Kaefer — легендарного «Жука» Фото: Анна Килимник Porsche 356 стал первой серийной моделью фирмы Ферри Порше. Представленный на выставке экземпляр — первый рестайлинговый вариант 356A с 1,6-литровым мотором Фото: Анна Килимник В разделе «5 O’Clock» выставлены симпатичные «британцы» — квинтэссенция классических открытых спорткаров MGB (слева) и один из символов не только автомобильной, но и в целом всей Великобритании — оригинальный Mini Фото: Анна Килимник Среди выставленных транспортных средств можно найти и культовые итальянские мотороллеры Фото: Анна Килимник Среди представленных на «Автокультуре» героев гонки Mille Miglia — Jaguar XK120 (справа) и Bandini 750 Sport (слева) Фото: Анна Килимник Когда погода портится, особо ценные экспонаты укрывают от дождя Фото: Анна Килимник В разделе «Восходящее солнце» можно увидеть Autozam AZ-1. Модель выросла из концепт-кара Suzuki R/S1 1985 года, но финансовую поддержку получила от компании Mazda. Обе фирмы решили, что доработанный автомобиль пойдет в серию как суббренд Autozam Фото: Анна Килимник Mitsubishi Minica — симпатичный кей-кар, выпускавшийся для японского внутреннего рынка Фото: Анна Килимник Один из ярких экспонатов обширного раздела «Баварская школа» — BMW 850 CSi, автомобиль, у которого нет неудачных ракурсов Фото: Анна Килимник Гламурный кабриолет Mercedes 250 SE W111 родом из 1960-х Фото: Анна Килимник В разделе «Скандинавские фьорды» можно увидеть стильный универсал Volvo P1800ES со стеклянной задней дверью Фото: Анна Килимник Именно Saab 96 GL принес марке мировую известность, не в последнюю очередь благодаря необычному кузову и инновациям в области пассивной безопасности Фото: Анна Килимник В ряду классических внедорожнков — Mercedes-Benz 230GE, GMC Typhoon, Land Rover Discovery 200 Tdi и Land Rover Discovery G4 Challenge Фото: Анна Килимник Jaguar XJ-SC — довольно редкая модель, всего было выпущено 5014 автомобилей. Один такой был в автопарке принцессы Дианы Фото: Анна Килимник Среди экспонатов раздела «Английские традиции» — Lotus Exige S Club Racer (слева), который был выпущен ограниченной серией в 25 экземпляров в 2007 году, небесно-голубой цвет с черной продольной полосой отсылает к стилю 1960-х годов. Lotus Exige Mk I (справа) был запущен в производство в 2000 году и оправдал все ожидания поклонников марки Фото: Анна Килимник В том, что этот Mercedes-Benz W109 фактически «лежит» на траве — заслуга его невероятной пневматической подвески, которая в движении обеспечивает автомобилю мягкость хода на любых кочках и неровностях дороги Фото: Анна Килимник Одна из звезд раздела «Классика автобана» — Audi 100 Coupe S. Динамичные очертания подобных двухдверных моделей, условно относящихся к классу «гран туризмо», были весьма популярны у самых разных производителей в 1970-х Фото: Анна Килимник Настоящая заезда раздела «Звезды Штутгарда» — Mercedes-Benz SL 190 W121, классика немецкой марки, элегантный автомобиль, любимцем богемы Фото: Анна Килимник На «Автокультуре» можно увидеть целую россыпь мотоциклов Ducati разных лет Фото: Анна Килимник Один из экспонатов уголка под названием Route 66 — Chevrolet Corvette C3. Главный дизайнер GM Билл Митчелл хотел, чтобы этот автомобиль всем своим видом напоминал акулу, и еще до официальной презентации Corvette получил прозвище Shark Фото: Анна Килимник Образец американских автомобилей класса люкс Lincoln Continental оснащался восьмицилиндровым двигателем объемом 7.5 л и мощностью 365 л.с. Фото: Анна Килимник Cadillac DeVille — настоящая икона американского автомобилестроения Фото: Анна Килимник Следующая фотография 1 / 34 ЗиЛ 41047 — первая машина в истории завода имени Лихачева, переданная в частные руки. До этого все выпускаемые автомобили ЗиЛ передавались государству Фото: Анна Килимник В разделе «Классовая борьба» представлена всем нам известная советская классика: Москвич-408, ВАЗ-2105, ЗАЗ-968А, Москвич-401 Фото: Анна Килимник В силу того, что сегодня предпринимается попытка возродить марку «Москвич», приятно полюбоваться на Москвич-401, который отличался идеальным соотношением простоты, комфорта и оптимальными техническими решениями, благодаря которым и стал чуть ли не самой популярной машиной своего времени Фото: Анна Килимник В разделе «Капсулы времени СССР» можно увидеть всем известные «Жигули» и «Волги» Фото: Анна Килимник А также переднеприводный ВАЗ 21099 — представитель модельной линейки семейства Lada Samara/Спутник Фото: Анна Килимник Советский представительский автомобиль ГАЗ-14 «Чайка» вручную собирался на Горьковском автомобильном заводе, за 11 лет было изготовлено около 1100 автомобилей этой модели Фото: Анна Килимник Первое, что видят посетители «Автокультуры» — историческая аллея роторных Mazda. Среди них — Cosmo Sport 1970, первый роторный автомобиль, произведенный Mazda Фото: Анна Килимник Легендарный благодаря кинематографу DeLorean DMC-12 (слева) и легендарный благодаря своей прекрасной управляемости Honda NSX (справа) Фото: Анна Килимник «Автокультура» — это большое разнообразие. Здесь есть место и суровому Hummer H1 Фото: Анна Килимник «Красный — значит быстрый!». В этом разделе представлены Lamborghini Diablo, Ferrari Testarossa и Ferrari F355 Фото: Анна Килимник А также любимчик коллекционеров Alfa Romeo Montreal Фото: Анна Килимник Ferrari 348 — последний среднемоторный автомобиль марки с V8, разработанный под руководством Энцо Феррари. В оригинальном синем цвете Фото: Анна Килимник Автокультура в целом, а не только одноименная выставка, не мыслима без Volkswagen Kaefer — легендарного «Жука» Фото: Анна Килимник Porsche 356 стал первой серийной моделью фирмы Ферри Порше. Представленный на выставке экземпляр — первый рестайлинговый вариант 356A с 1,6-литровым мотором Фото: Анна Килимник В разделе «5 O’Clock» выставлены симпатичные «британцы» — квинтэссенция классических открытых спорткаров MGB (слева) и один из символов не только автомобильной, но и в целом всей Великобритании — оригинальный Mini Фото: Анна Килимник Среди выставленных транспортных средств можно найти и культовые итальянские мотороллеры Фото: Анна Килимник Среди представленных на «Автокультуре» героев гонки Mille Miglia — Jaguar XK120 (справа) и Bandini 750 Sport (слева) Фото: Анна Килимник Когда погода портится, особо ценные экспонаты укрывают от дождя Фото: Анна Килимник В разделе «Восходящее солнце» можно увидеть Autozam AZ-1. Модель выросла из концепт-кара Suzuki R/S1 1985 года, но финансовую поддержку получила от компании Mazda. Обе фирмы решили, что доработанный автомобиль пойдет в серию как суббренд Autozam Фото: Анна Килимник Mitsubishi Minica — симпатичный кей-кар, выпускавшийся для японского внутреннего рынка Фото: Анна Килимник Один из ярких экспонатов обширного раздела «Баварская школа» — BMW 850 CSi, автомобиль, у которого нет неудачных ракурсов Фото: Анна Килимник Гламурный кабриолет Mercedes 250 SE W111 родом из 1960-х Фото: Анна Килимник В разделе «Скандинавские фьорды» можно увидеть стильный универсал Volvo P1800ES со стеклянной задней дверью Фото: Анна Килимник Именно Saab 96 GL принес марке мировую известность, не в последнюю очередь благодаря необычному кузову и инновациям в области пассивной безопасности Фото: Анна Килимник В ряду классических внедорожнков — Mercedes-Benz 230GE, GMC Typhoon, Land Rover Discovery 200 Tdi и Land Rover Discovery G4 Challenge Фото: Анна Килимник Jaguar XJ-SC — довольно редкая модель, всего было выпущено 5014 автомобилей. Один такой был в автопарке принцессы Дианы Фото: Анна Килимник Среди экспонатов раздела «Английские традиции» — Lotus Exige S Club Racer (слева), который был выпущен ограниченной серией в 25 экземпляров в 2007 году, небесно-голубой цвет с черной продольной полосой отсылает к стилю 1960-х годов. Lotus Exige Mk I (справа) был запущен в производство в 2000 году и оправдал все ожидания поклонников марки Фото: Анна Килимник В том, что этот Mercedes-Benz W109 фактически «лежит» на траве — заслуга его невероятной пневматической подвески, которая в движении обеспечивает автомобилю мягкость хода на любых кочках и неровностях дороги Фото: Анна Килимник Одна из звезд раздела «Классика автобана» — Audi 100 Coupe S. Динамичные очертания подобных двухдверных моделей, условно относящихся к классу «гран туризмо», были весьма популярны у самых разных производителей в 1970-х Фото: Анна Килимник Настоящая заезда раздела «Звезды Штутгарда» — Mercedes-Benz SL 190 W121, классика немецкой марки, элегантный автомобиль, любимцем богемы Фото: Анна Килимник На «Автокультуре» можно увидеть целую россыпь мотоциклов Ducati разных лет Фото: Анна Килимник Один из экспонатов уголка под названием Route 66 — Chevrolet Corvette C3. Главный дизайнер GM Билл Митчелл хотел, чтобы этот автомобиль всем своим видом напоминал акулу, и еще до официальной презентации Corvette получил прозвище Shark Фото: Анна Килимник Образец американских автомобилей класса люкс Lincoln Continental оснащался восьмицилиндровым двигателем объемом 7.5 л и мощностью 365 л.с. Фото: Анна Килимник Cadillac DeVille — настоящая икона американского автомобилестроения Фото: Анна Килимник