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Коммерсантъ FM
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Эскроу-счета пристраивают к частным домам

Будет ли механизм пользоваться спросом у физлиц

Россияне смогут строить частные дома с использованием эскроу-счетов. Такой механизм прорабатывают в Минстрое, пишут «Известия». По сути, физические лица будут нанимать подрядчиков, которых предварительно аккредитовал банк. Эти строители будут возводить постройки по утвержденным проектам. А деньги они получат только после окончания работ.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подобная схема уже несколько лет действует для многоквартирных домов. Теперь практика может распространиться и на индивидуальное строительство. Предполагается, что система будет работать как для возведения отдельных частных домов, так и для целых коттеджных поселков. Таким образом, у банкиров появится понятный ликвидный залог, а заемщики будут защищены от рисков, пояснил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский:

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«Для банков актив, который приобретал человек, был абсолютно непонятен, поскольку на него зачастую не было проектно-сметной документации, не знали, как он был построен, поэтому просто шли отказы в выдаче ипотечных кредитов. То есть гражданин был вынужден брать потребительский кредит для того, чтобы построить дом. А там более высокая ставка и менее выгодные условия. И этот будущий объект не являлся предметом залога.

Сейчас мы подошли к моменту, когда все это будет строиться через организации, аккредитованные банками. Принцип следующий: человек хочет построить дом, приходит в банк, тот ему дает перечень аккредитованных подрядчиков. Он выбирает среди проектов тот, который ему нравится, и подрядчик заключает с ним договор.

Клиент получает на эскроу-счет кредит, а исполнитель либо за свой счет, либо за счет банка строит дом.

После окончания возведения он подписывает акт сдачи-приемки с человеком, который взял кредит, эскроу-счет раскрывается. И только после этого подрядчик получает эти деньги. Если что-то пойдет не так, средства, лежащие на эскроу-счете, никуда не деваются — в случае чего ими можно воспользоваться при расчетах с другой строительной организацией».

Предложенный механизм хоть и открывает заемщикам доступ к кредитным линиям, в том числе и с господдержкой, но при этом существенно ограничивает возможности клиента. Во-первых, одобренные партнерские проекты будут стоить дороже тех, что человек мог бы построить по самостоятельным разработкам. Во-вторых, пространства для оригинальных архитектурных находок не остается, рассуждает член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цогоев:

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«Когда есть регламентация не только с точки зрения проекта, площади, других параметров архитектуры и так далее, но еще и на договор с каким-то застройщиком, здесь вопрос гибкости. Нужно обязательно брать кредит, нанимать подрядчика, у которого, возможно, цены будут в итоге выше, чем при самостоятельном возведении. Таким способом построить дешевле, чем нанимая подрядную организацию, у которой есть юрлицо, сотрудники, бухгалтерия и так далее.

Что касается готовых проектов, конечно, это система безопасности для банка. Соответственно, кредитная организация как-то сама оценивает их ликвидность. Думаю, заемщики, которые хотят построить что-то необычное, этой схемой воспользоваться просто не смогут. Им нужно будет искать какие-то другие механизмы, скорее всего, это залог земли или другой недвижимости для получения финансирования на возведение дома. Или им придется копить».

Первый счет эскроу для строительства частного жилья был открыт в декабре прошлого года под возведение комплекса из 130 одноэтажных индивидуальных домов в Воронежской области. Общая площадь проекта — около 11 тыс. кв. м. А потенциальный спрос на строительство и покупку загородных домов в ближайшие пять лет составляет около 3 млн частных домов, или 450 млн кв. м, оценили эксперты «Дом.РФ».

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Светлана Белова

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