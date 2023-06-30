Управляющие компании Новороссийска задолжали за тепло и горячую воду сотни миллионов рублей

АО «АТЭК» обнародовало сведения о своих неплательщиках

Тепловики активно готовятся к зиме. Но долги управляющих компаний, ТСЖ и прочих потребителей несут угрозу выполнению всех запланированных мероприятий и бесперебойному теплоснабжению, сообщили в АО «АТЭК»:

— Мы собираем данные о должниках и передаем их в судебные, надзорные и правоохранительные органы. Только за последний год ими было возбуждено 13 уголовных дел! — сообщил директор по безопасности АТЭК Сергей Луговой.

Готовность домов к зиме определяется критериями, утвержденными приказом Минэнерго РФ №103 от 12.02.13. УК, ТСЖ и прямым абонентам необходимо оплатить долги за тепло и горячую воду, выполнить гидравлические испытания и промывку системы отопления, а также проверить исправность приборов учета. В АТЭК бьют тревогу: в случае нарушения сроков готовности жилого фонда тепло такие объекты могут получить позже остальных!

Эти управляющие компании и ТСЖ имеют задолженность за тепло и горячую воду (без учета реструктуризованной задолженности)

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*По данным на 26.06.2023. Сведения предоставлены пресс-службой О «АТЭК» без учета реструктуризованной задолженности.

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